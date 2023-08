L 'invito è arrivato, bisogna scegliere l'oufit giusto. Ma non è facile. Perché non puntare sulla rete dunque? Ecco una selezione di modelli adatti a diverse tipologie di eventi: impossibile sbagliare!

Non è facile scegliere l’abito da cerimonia. Se si tratta di un matrimonio, la selezione può forse risultare più rapida grazie a uno specifico galateo da tenere sempre presente, riguardante i colori ma anche le lunghezze e altri fattori. Ma se si tratta di un’altra tipologia di evento, sembra quasi di nuotare in mare aperto. La proposta in commercio è vastissima, come orientarsi? Beh, innanzi tutto le suddette regole possono comunque ritenersi valide: aiutano a non sbagliare. In secondo luogo, non dimentichiamo che la semplicità è una carta sempre vincente. Non allontanarsi troppo dal concetto di classico, inoltre, è un’altra ottima strategia. Allora che ne dici di dare un’occhiata a questi abiti da cerimonia online che abbiamo selezionato per te? I gioielli, le scarpe e la giusta borsa faranno il resto!

L’abito stile impero

L’abito impero è adatto a qualsiasi cerimonia, sfidiamo chiunque a smentirci. Raffinato, iconico, si caratterizza per la vita alta e la gonna drappeggiata. Un design che valorizza il décolleté e occulta eventuali imperfezioni in corrispondenza del ventre e dei fianchi. Ecco un modello richiestissimo online, realizzato in chiffon. Sono disponibili altre tonalità, ma quest’orchidea è interessante.

Retrò in pizzo

Ti affascinano i vestiti da cerimonia in stile retrò? Allora guarda questo, in pizzo e poliestere, con un taglio asimmetrico e una linea ben strutturata. Un abito romantico ma al contempo quasi austero. Perfetto per una cerimonia molto formale.

Dettagli luminosi

Gli abiti asimmetrici sono tra le tendenze del momento e l’incontro con silhouette classiche è decisamente glam. Quindi ti mostriamo un altro modello, che a sua volta riscuote molti consensi in Rete: il corpetto è in paillettes bicolore, nere e blu notte. Quest’ultimo è il colore – sempre molto elegante – che caratterizza la gonna, corta davanti e lunga dietro.

Abito monospalla

Passando in rassegna gli abiti da cerimonia 2023 più gettonati online, abbiamo scovato questo: girls, entra in gioco il seducente design monospalla. Un modello stile impero, ma per certi versi rivisitato in chiave moderna; non solo per la principale peculiarità, ma anche per quei giochi di drappeggi che regalano movimento e originalità.

Tubino

Con il tubino non si cade mai in errore, soprattutto se scelto all’insegna della massima semplicità. Questo ha una lunghezza midi e un fit piuttosto aderente, che accompagna con armonia le forme del corpo. È piuttosto accollato, ma dietro rivela intriganti incroci che mettono in risalto la schiena. Il tessuto è morbido e lucido; bello ed elegante questo verde scuro. Disponibili altre tonalità ugualmente chic: blu notte, marrone bruciato, bordeaux.

L'abito tiffany

Verde Tiffany, un colore iconico ispirato alla gemma acquamarina. Da sempre perfetto per gli abiti da cerimonia. E tra quelli più richiesti online, c’è questo modello girocollo senza maniche dall’impronta chiaramente retrò, con punto vita ben sottolineato e gonna a ruota. Impeccabile ma anche originale.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.