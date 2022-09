Elegante, chic, con un tocco retrò: l’abito di Zendaya agli Emmy è straordinario

Z endaya conquista tutti con un abito firmato Maison Valentino che la rende la regina degli Emmy

Emozionatissima vincitrice dell’Emmy come “Migliore Attrice Protagonista in una Serie Drammatica”( Euphoria) Zendaya conquista la 72esima edizione degli Emmy Awards 2022 con un abito da favola.

In una parola? Regale! L’abito da sogno indossato da Zendaya sul red carpet e poi sul palco della 72esima edizione degli Emmy Awards 2022 è firmato Maison Valentino ed è un perfetto esempio di eleganza classica intramontabile.

L'abito Maison Valentino

Con corpetto a cuore senza spalline, fiocco centrale sul ventre e una gonna ampia e vaporosa, l’abito scelto dall’attrice e cantante che per la seconda volta si aggiudica un Emmy nella sua carriera, è un trionfo di raffinatezza e sobrietà. Total black, è impreziosito da un dettaglio contemporaneo che fa la differenza: le tasche.

Zendaya infatti è apparsa spesso con le mani in tasca durante la sfilata sul red carpet mostrandosi emozionata, ma perfettamente padrona della scena. E che dire dei gioielli scelti? Un’esclusiva collezione di Bulgari (collana girocollo, anello e orecchini) che ha dato luminosità e ulteriore prestigio a un outfit da sogno.

L'ispirazione alla "Vecchia Hollywood"

E per quanto riguarda l’hair style? Un raccolto morbido che scopre i lineamenti perfetti della diva americana e che è ispirato alla Vecchia Hollywood, in particolare alle acconciature tanto amate da Grace Kelly. Glow, caldo, ma dal finish naturale è invece il make-up scelto da Zendaya, sublimato da abbondante mascara che rende il suo sguardo ancora più ammaliante e felino.

Il mio più grande desiderio per Euphoria era che potesse aiutare a guarire le persone e voglio solo dire grazie a tutti coloro che hanno condiviso la loro storia con me Zendaya

Questa una delle frasi che ha pronunciato stringendo in mano per la seconda volta l’ambita statuetta, una frase che la incorona regina delle generazione Z e stella luminosa del firmamento di Hollywood.