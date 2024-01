N on lo consideriamo un semplice telefono, ma un oggetto che racconta di noi e può contribuire alla personalizzazione dell'outfit e racconta di noi. "Vestiamolo", dunque, senza dimenticare la praticità!

Difficile, ormai, immaginare le nostre giornate senza lo smartphone e l’iPhone a portata di mano. La sua utilità non si discute, ma ormai il cellulare è molto di più. Una sorta di amico inseparabile, che addirittura ci dà sicurezza e per molti versi ci identifica. Un prezioso oggetto che ci divertiamo a personalizzare il più possibile. E a proposito: hai scelto la cover più adatta a te? Perfetto, adesso passiamo agli altri accessori per cellulari, da acquistare online ovviamente. E – non potrebbe essere altrimenti – facciamo focus sulle proposte più glam. Dalle catene con perline ai charms, c’è un irresistibile mondo da scoprire. Decine e decine di proposte, ma non temere: come sempre, ti aiutiamo a scegliere con una selezione delle proposte più trendy&cool!

Phone beads

Le phone beads (o phone chains) sono al primo posto nella classifica degli accessori per cellulari più fashion. Collane di perline colorate o catene metalliche, più o meno lunghe, ulteriormente arricchite con piccoli jewels oppure no: ce ne sono per tutti i gusti. A decretarne il successo è stato un esercito di celebs tra cui Dua Lipa, Chiara Ferragni, Gigi Hadid, ma anche maison blasonate come Prada. In estate assomigliano all’arcobaleno, nelle altre stagioni scegliamo nuance più scure o più delicate. Dai un’occhiata a questa, che te ne pare?

Il cordino

Nel caso dei cordini per cellulari, invece, prevale una questione di praticità. Sono un’ottima soluzione, cioè, per non perdere lo smartphone ed evitare di trascorrere un tempo infinito a cercarlo nella borsa. Si mette al collo o s’indossa a mo’ di tracolla e voilà, siamo tutti più sereni. Una svolta. La dimostrazione? I lacci per cellulari vanno letteralmente a ruba. Questo è uno dei modelli più richiesti online.

Il bracciale

Adori gli accessori cellulari e vuoi arricchire la tua collezione con qualcosa di più originale? Ce l’abbiamo: il bracciale per smartphone! Una via di mezzo tra cordino e phone bead, che permette di infilare il telefono al polso. Intrigante, vero? E ne abbiamo trovato una a forma di cuore che sta conquistando un bel po’ di it-girls!

Ciondolo per cellulare

Se invece stai cercando un accessorio meno ingombrante, ma comunque glam, punta sui charms per cellulare. Ce ne sono a bizzeffe, ma noi abbiamo trovato un ciondolo davvero speciale. Una campanella su cui sono raffigurati i sakura, fiori che in Giappone vengono considerati potenti portafortuna. Molto raffinati, anche.

Borsetta porta cellulare

La borsetta per cellulare è stata lanciata pochi anni fa e no, non si trattava di una meteora: è ancora fra noi, più fashion e utile che mai. Un accessorio democratico, prodotto dai brand luxury come dalla fast fashion. E tra le tracolle per smartphone più gettonate online, c’è questa: piccola ma non troppo, molto chic, può contenere anche soldi e documenti.

Popsocket

Sai cos’è il popsocket? Una specie di pomello telescopico che si attacca sul retro dello smartphone, o meglio della cover, tramite uno speciale gel adesivo. Un’impugnatura, dunque, che funge in primis da supporto quando si poggia il dispositivo su un piano e ne agevola anche la presa. Possiamo inoltre usarlo per avvolgere gli auricolari e ci regala un twist di comodità quando facciamo videochiamate. Questo gadget ha trionfato in tutto il mondo e oggi è disponibile in tante versioni, anche pop!

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.