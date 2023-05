D alle versioni chunky a quelle che vedono protagonista il cuore, ecco la nostra selezione delle proposte più glam.

Le mani sono il nostro biglietto da visita: una frase che si sente pronunciare spesso e che corrisponde al vero. L’aspetto delle nostre mani, il modo in cui le muoviamo parlano di noi. Di conseguenza, lo stesso vale per gli anelli che scegliamo. Piccoli accessori dall’importanza enorme. Allora che ne dici di un focus sui bijoux più amati dalle donne? Diamo un'occhiata agli anelli di tendenza, da comprare rigorosamente online ovviamente.

La proposta in rete è ricca quanto diversificata. Ce ne sono per tutti i gusti e anche per tutte le personalità. Le romantiche, ad esempio, s’illumineranno davanti a un anello con cuore. Chi predilige uno stile più grintoso e gli accessori eyecatching, troverà nei modelli chunky l’acquisto perfetto. E poi ci sono i set composti da anelli impilabili, da indossare su tutte le dita e anche a metà dito. Ma passiamo subito dalla teoria alla pratica, ecco la nostra selezione per questa primavera 2023!

L'anello chunky

Gli anelli chunky sono tra le più gettonate tendenze in fatto di jewels. L’ispirazione arriva dagli anni Novanta; i chunky rings sono molto voluminosi, spesso bombati, realizzati con diverse materie prime. Accanto ai modelli in argento e acciaio, d’oro o prodotti con altri metalli, troviamo quelli coloratissimi in resina acrilica o arricchiti da grandi pietre e altre decorazioni in formato maxi. Ci piacciono anche le versioni con le iniziali!

Gli anelli in resina

… Ma gli anelli in resina acrilica sono anche una tendenza a sé, prescindendo da volumi e dimensioni. Tornati in auge come accessori stile Y2K, portano un’ondata di colore ed energia positiva. Online abbiamo scovato dei pacchetti composti anche da 20 pezzi, dai costi super accessibili. Possiamo davvero sbizzarrirci e creare abbinamenti perfetti con l’outfit. Difetti? Non pervenuti.

L'anello con cuore

Le vie del cuore sono infinite. Può coincidere con la stessa struttura dell’anello, dare forma a una pietra colorata o un charm, essere un dettaglio o il protagonista assoluto. Qualunque sia la scelta, le versioni con cuore occupano un posto di primo piano tra gli anelli di tendenza per la primavera 2023.

I set di anelli impilabili

Ma torniamo ai set, che piacciono perché “vestono” la mano in mille modi diversi e rendono quindi possibile un alto livello di creatività nonché personalizzazione. La nostra preferenza va a quelli composti da anelli impilabili, che quindi comprendono anche i knuckle rings (ovvero gli anelli da falange). Abbiamo trovato affascinanti composizioni di anelli in acciaio inossidabile, che te ne pare?

Argento e zirconi

Tra gli anelli di tendenza, troviamo anche i grandi classici. Ma reinterpretati in chiave contemporanea. Prendi l’inossidabile combo argento e zirconi: è sufficiente sostituire la tradizionale linearità con design più creativi per ottenere risultati di maggiore impatto. E se l’ispirazione arriva dalla natura – quindi foglie, fiori, sinuosi intrecci – il successo è assicurato.

L'anello vintage

Lo stile vintage continua a sedurci. E a questo proposito, indubbiamente i jewels hanno un ruolo tutt’altro che secondario. Cercando anelli vintage online, abbiamo scovato questo: realizzato in ottone con finitura argento brunito, è arricchito da una pietra ovale che cambia colore in base alla temperatura corporea. Così svelando, pare, le emozioni di chi lo indossa. Un anello magico!

Altre ispirazioni

