E lisa Maino con l'outfit leopardato ci svela la tendenza del prossimo inverno e come sfoggiare un total look animalier

L’animalier è sempre di tendenza ed Elisa Maino ci regala uno spunto interessante per sfoggiarlo grazie a un total look leopardato. L’influencer e fashion blogger non perde occasione per svelare outfit originali e particolari da indossare durante l’inverno. Le idee migliori sono quelle che consentono di affrontare le basse temperature senza però rinunciare al fashion.

La soluzione per Elisa è una tuta intera con stampa animalier da abbinare ad un cappello e una maglia corta da indossare sopra. Il leopardato è una stampa molto particolare, in realtà però bastano pochi semplici passi per sfoggiarla al meglio. La regola base? Sdrammatizzarne l’effetto, abbinando l’animalier senza mai esagerare.

D’altronde il leopardato è un must imperdibile. Si può indossare di giorno, ma anche di sera, optando per tute, abiti o spezzati. Se Elisa Maino sceglie il total look, chi non si sente a proprio agio potrà comunque optare per l’animalier, ma scegliendo piccoli dettagli. Ad esempio una camicia abbinata a jeans o a una gonna in pelle, ma anche accessori fluo o con sfumature del bianco e del nero.

Il leopardato non è l’unica stampa di tendenza. Sono infatti tantissimi i capi e gli accessori da sfoggiare durante l’inverno per essere alla moda. Come gli stivaletti pitonati, un must imperdibile in grado di mescolare carattere ed eleganza. L’abbinamento perfetto? Quello con jeans a vita alta, dritti e super skinny e una camicia oversize.

In cerca di uno stile comfy? La risposta è una giacca oversize con stampa zebrata. Delicata, chic e morbidissima, è l’ideale da indossare con stivali bianchi – meglio se in vernice - e borsa a tracolla. Mentre fra i capi che non passano mai di moda nella versione animalier troviamo il cardigan. Lungo o corto, aderente o morbido, è sempre una buona idea, da indossare con kitten heels e leggings.

Per chi, come Elisa Maino, ha voglia di osare (e farsi notare) la soluzione è il total print animalier. Un look con jumpsuit – come l’influencer – o in alternativa minidress con stampa leopardata, da sfoggiare con collant in pendant. Il tocco di stile finale? Viene offerto dalle scarpe e dalla borsetta da scegliere in colori sgargianti e con finish in latex per un effetto wow che lascerà senza parole chiunque.