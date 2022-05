Beatrice Valli, i look dell’addio al nubilato sono un sogno (da copiare!)

L 'addio al nubilato di Beatrice Valli è un sogno, fra location magiche e look da sogno (assolutamente da copiare!)

I look dell’addio al nubilato di Beatrice Valli sono spettacolari e preannunciano uno degli eventi più attesi dell’anno. Dopo aver rimandato la data di nozze diverse volte, finalmente l'influencer e Marco Fantini si sposano! Il matrimonio è previsto per il prossimo 29 maggio a Capri, nel frattempo l’imprenditrice e modella si è concessa un addio al nubilato da favola.

Direzione Puglia, Beatrice Valli ha raggiunto una masseria con le amiche più care. L’obiettivo? Trascorrere un week end strepitoso, fra aperitivi sulla spiaggia, lunghe nuotate e ovviamente outfit da capogiro. Da sempre appassionata di moda, per celebrare gli ultimi giorni da nubile, Beatrice Valli ha scelto look eleganti, ma comodi, ispirati al tema del matrimonio. Tanto bianco, ma anche colori pastello per affrontare le giornate in piscina, dal rosa allo champagne.

Su Instagram, Beatrice e le amiche si sono divertite a raccontare le giornate spensierate in terra pugliese, impegnate a scattare foto, fare le orecchiette a mano e gustare le specialità locali. Il viaggio in Puglia dell’imprenditrice, con look da favola, uno più bello dell’altro, è solo un assaggio delle nozze che si svolgeranno a breve.

Per ora i futuri sposi non hanno svelato molto riguardo la cerimonia. La cornice sarà Capri, con il suo fascino chic, mentre la sposa effettuerà – sicuramente – diversi cambi d’abito. Le sorelle di Beatrice – Eleonora e Ludovica Valli – saranno le damigelle, mentre i figli della coppia – Alessandro, Bianca e Azzurra – avranno invece un ruolo speciale.

E se l’abito da sposa di Beatrice Valli è ancora un mistero (ma c’è chi scommette in pizzi e scollature), anche il vestito del fortunato sposo, conosciuto a Uomini e Donne, resta top secret. Ma c’è chi scommette che la coppia – che adora la moda e tutto ciò che è fashion – saprà sorprendere invitati e fan in modo speciale.

Sportiva, ma con stile

Per il suo arrivo in Puglia, Beatrice ha optato per un look comodo, ma stiloso. I pantaloni cargo sono il punto focale di un outfit che anticipa l’estate grazie a panama, occhiali da sole e una maglia arancio scollata sulla schiena. Sportiva sì, ma sempre con stile!

Un’esplosione di colori

Per il suo primo pranzo pugliese in compagnia delle amiche, Beatrice Valli ha scelto un abito decisamente particolare. Un vestito con tessuto a rete, gonna e maniche lunghe, arricchito da merletti sui polsini e sul collo. Il tocco in più? La scollatura sulla schiena, ma soprattutto i colori. Una vera e propria esplosione di nuance e sfumature in grado di esaltare l’abbronzatura dorata della sposa e il make up verde acqua, abbinato ai dettagli del capo.

Charleston style

Un po’ charleston un po’ sirena, per la sua prima serata dedicata all’addio al nubilato, Beatrice Valli ha scelto un abito strepitoso. Un mini dress tutto drappeggi e cristalli caratterizzato da sfumature crema, rosa e oro in gradazione. La particolarità? Il colletto sensualissimo e iper femminile, perfetto per esaltare l’elegante collo dell’influencer. Mentre le scarpe, dei sandali con lacci e schegge di luce, sono le scarpe che tutte dovremmo indossare almeno una volta nella vita.

Stupenda in total white

Il colore dominante dell’addio al nubilato di Beatrice Valli? Ovviamente il bianco, sfoggiato dalla futura moglie di Marco Fantini più volte nel corso del suo week end in Puglia. Fra gli abiti più chic sfoggiati dalla sposa c’è un mini dress total white, con scollo all’americana, trasparenze e inserti bianchi. Una meraviglia in grado di trasformare l’influencer in un angelo bianco, fra aperitivi sulla spiaggia, brindisi e foto. A rendere tutto ancora più cool il beauty look abbinato: sleek hair e make up shimmer.

Il costume intero più elegante

Il costume dell’estate? Ce lo svela Beatrice Valli! Per le sue giornate in piscina, fra tuffi e risate con le amiche, la modella e imprenditrice ha optato per un modello intero, stile vintage e monospalla con una spallina sottile e un’apertura cut out sul fianco. Per il suo primo bagno pugliese, Beatrice non ha rinunciato a un tocco eccentrico: un mini velo da sposa very chic! Splendido pure il modello di costume sfoggiato dalle amiche: un pezzo intero e bicolor con una scollatura profonda a V e allacciatura dietro la nuca. Per uno stile raffinato.

Lingerie tres chic

Ormai da tempo la lingerie è diventata qualcosa da non nascondere fra le mura di casa o sotto gli abiti, ma da sfoggiare con orgoglio. Così, poco dopo essere approdata in Puglia, Beatrice ha deciso di mettersi comoda, senza però perdere il suo charme. Ha quindi scelto un paio di shorts e una maglia con inserti in pizzo, rigorosamente in seta e color champagne. Un look da abbinare a un capospalla leggerissimo, tolto discretamente per scattare foto fra palloncini e festoni.