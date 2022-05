L 'abito più bello per le nozze? Quello sfoggiato da Beatrice Valli sposa che per il suo matrimonio non ha scelto uno bensì due wedding dress favolosi!

Le nozze di Beatrice Valli e Marco Fantini sono una favola che si avvera e i due abiti da sposa sono un sogno di cristalli e trasparenze. La coppia più famosa di Uomini e Donne si è finalmente sposata: un matrimonio in grande stile a Capri, fra invitati vip, musica, romanticismo e la certezza che – sì – il grande amore, quello con la A maiuscola, esiste. Ma anche la conferma – l’ennesima – del fiuto per la moda di Beatrice.

Se alla proposta di nozze – arrivata a Parigi ben tre anni fa – la Valli aveva sfoggiato un abito strepitoso (con tanto di vista sulla Tour Eiffel) e all’addio al nubilato in Puglia aveva indossato look favolosi, per il suo matrimonio l’influencer ha voluto lasciare tutti senza fiato. Come? Sfilando di fronte a ospiti e fotografi (e su Instagram) con ben due abiti da sposa.

Rinvii, improvvisi stop e dubbi sulle date avevano fatto sospirare i fan di Beatrice Valli e Marco Fantini che però sono stati ripagati dalla vista della sposa, un vero miraggio in abito bianco. Per il suo grande giorno, la modella e imprenditrice ha scelto un vestito classico e romantico, con un lungo strascico in seta. Un modello stupendo con corpetto a cuore e spalle scoperte. A farci innamorare però è stata la gonna bianca: in tulle e ampia, in stile principessa. Per completare il suo look, Beatrice ha indossato scarpe sfavillanti e dei guanti. Meraviglioso anche il velo, appuntato in modo discreto sullo chignon, lungo e a balze.

Beatrice e Marco si sono detti “sì” nella cornice – romanticissima – di Villa Lysis a Capri, fra archi di fiori profumati, una vista mozzafiato e tanti invitati vip che hanno festeggiato gli sposi sino a notte fonda. La sposa, emozionatissima, è apparsa sulla navata, decorata da rose bianche, accompagnata dal figlio Alessandro, mentre la piccola Bianca ha consegnato le fedi agli sposi.

Nel corso della serata, Beatrice ha tolto il primo wedding dress per indossarne un secondo, più glamour. La modella ha scelto un abito a sirena tempestato di cristalli, abbinato a tacchi sfavillanti, con un profondo spacco.

Un vestito stupefacente che è apparso ancora più spettacolare quando Beatrice, come in una favola, si è concessa un romanticissimo ballo con il suo principe azzurro, alias Marco Fantini (vestito in un completo blu navy impeccabile e very chic). Marito e moglie, elegantissimi e felici, hanno ballato un lento sulle note della canzone I will always love you cantata dall’artista Bianca Atzei, fra gli invitati alle nozze.