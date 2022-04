Beatrice Valli: i look più belli di una vera fashion influencer

I mpeccabile in ogni circostanza, Beatrice Valli ci insegna a sfoggiare sempre il look giusto, al parco come alle serate di Gala

La ragazza della porta accanto che spesso però ama stupire con abiti chic da vera Regina. Beatrice Valli racchiude in sé queste due anime, che si fondono perfettamente, donandole sempre un’allure invidiabile, sia nelle situazioni che la vedono in veste di giovane mamma, sia sui red carpet più prestigiosi.

Le sue carte vincenti sono un sorriso disarmante e look pazzeschi e sempre azzeccati.

Questi i più iconici sfoggiati dall’influencer, sui quali prendere appunti per poi replicarli alla prima occasione utile.

Chic da città

Sono gli accessori spesso a fare la differenza e in questo caso quello scelto da Beatrice Valli è un cappello a tesa larga, che se abbinato a una camicia bianca stropicciata e a pantaloni chiari e maxi cintura trasforma un look da basic a ricercato in un attimo. Ottimo per le giornate primaverili che ci attendono.

Luce e pelle in vista

Gli anni Novanta stanno tornando e con loro una delle tendenze più in voga di quel periodo: la pancia scoperta. Nonostante spesso si tenda ad associare questo mood a top corti e jeans, Beatrice Valli con un look ricco di luce ci insegna che può essere ok anche se scelto per un evento. Capo spalla ideale? Il blazer bianco.

Romantico da tutti i giorni

La primavera è arrivata e a conquistarsi la scena in questa stagione è il blazer. Per il giorno è ottimo se declinato in colori pastello, rosa in questo caso ma anche azzurro, lilla e verde andranno benissimo, e abbinato a jeans e maglietta.

Funny & crazy

Abbiamo detto che i primi caldi sono alle porte giusto? Ecco allora come affrontare al meglio i raggi di sole primaverili accompagnati però da un’aria a volte ancora un po’ frizzantina: un maglione dai colori accesi con divertenti oblò e simmetrie seducenti, ancora meglio se abbinato alla borsa dello stesso colore. Per la parte sotto jeans e sneakers ovviamente.

Volumi a contrasto

In questo look sfoggiato da Beatrice Valli a colpire sono soprattutto i capelli, una chioma leonina di sicuro impatto. Tuttavia questo beauty look si sposa perfettamente con l’abito total black dai volumi lineari, acceso da strass luccicanti applicati su un bustino moderno che le conferiscono un’immagine rock e glamour allo stesso tempo.

Paillettes per la sera

In questo scatto l’influencer stava vivendo una serata parigina da sogno ma anche se l’evento che ci attende non è così stupefacente, una delle regole auree della moda è che le paillettes di sera siano sempre una buona idea, quindi perché non prendere ispirazione da questo abito scintillante abbinato a sandali gioiello da sogno?

Al lavoro con stile

Il jeans è forse il capo più versatile che si possa trovare in un armadio. Basta un accessorio, infatti, per tramutarlo da sportivo a elegante e renderlo perfetto per una gita fuori porta, così come per un impegno diurno più formale. In questo caso Beatrice Valli ha scelto un modello a vita altissima, abbinato a una camicia in raso rosa per nulla banale. Un’opzione validissima per presentarsi a un pranzo di lavoro con stile.

Vestitino estivo salvavita

Anche se mancano ancora alcuni mesi all’estate per non arrivare impreparate è fondamentale assicurarsi di possedere un abito mini nero con le spalline sottili. Semplice e fresco, si adatta a qualunque situazione, sia diurna sia serale, e conferisce un’immagine impeccabile. Puoi infatti sfoggiarlo con egual disinvoltura per andare in spiaggia per un aperitivo in riva al mare, così come per una cena romantica.

Cerimonia romantica

Anche questo look sfoggiato da Beatrice Valli è un vero e proprio sogno ad occhi aperti. L’abito chiaro con piccole rouches posizionate in punti strategici è perfetto per un aperitivo estivo con le amiche ma anche per una cerimonia informale durante il giorno perché rende eleganti ma non troppo.

L’eleganza del nero

Dulcis in fundus non poteva mancare l’abito lungo nero. Elegantissimo, non dovrebbe mai mancare nel guardaroba perché è la soluzione ideale per qualunque serata importante, visto che non passa mai di moda. Se preferisci un look classico abbina accessori neri ma se ami spezzare la cromia fai come Beatrice e inserisci un tocco di colore.