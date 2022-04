K aia Gerber su Instagram ci dà l'ennesima lezione di stile con un total look di paillettes

Bella, anzi, bellissima. A soli vent’anni Kaia Gerber, con il suo total look di paillettes su Instagram, ha già molto da insegnarci riguardo a ciò che è fashion. Dotata di un’eleganza innata (in cui c’è di certo lo zampino di mamma Cindy Crawford), la giovanissima top model è già un’icona di stile.

Cresciuta fra passerelle e outfit da sogno, la figlia della divina Cindy è diventata in pochissimo tempo un’icona di stile, complice la sua bellezza, ma soprattutto un grande fiuto per lo stile. Lo dimostra l’ultimo look sfoggiato da Kaia che è un capolavoro glamour.

Protagonista di un evento legato agli Oscar, la Gerber ha sfoggiato un outfit che ha lasciato tutti senza fiato e catalizzato l’attenzione. La parola d’ordine? Scintillare! Grazie a migliaia di paillettes cucite sapientemente in un completo due pezzi davvero eccezionale.

Accompagnata dal fidanzato Austin Butler, ha conquistato il red carpet, ma soprattutto Instagram, dove Kaia Gerber ha un enorme seguito. Il total look di paillettes firmato Oscar de la Renta è un trionfo di colori e luce. Si tratta di un due pezzi composto da un crop top con spalline sottili e una pencil skirt a vita alta. A rendere più originale l’outfit un effetto degradé con i colori sfumati dal verde smeraldo all’oro, sino al rosa e al fucsia. La figlia di Cindy Crawford ha deciso di abbinare il completo ad una micro clutch black e a un paio di sandali neri con tacco alto e cinturino alla schiava sulla caviglia.

Impeccabile pure il beauty look: labbra nude, occhioni da cerbiatta e capelli sciolti con morbide onde ad anticipare l’ossessione per le beach waves sul long bob che ci travolgerà quest’estate. Impossibile non restare abbagliati dal suo fascino e sognare di imitare questo outfit, perfetto per una serata estiva. D’altronde Kaia Gerber su Instagram non ha mai nascosto di avere una passione per le paillettes. Come dimenticare, ad esempio, il maxi abito argentato sfoggiato dalla modella in occasione del suo ventesimo compleanno?

La top aveva sorpreso i suoi followers indossando un abito coperto di paillettes di Celine, con una gonna lunghissima da principessa e una profonda scollatura con drappeggio che metteva in evidenza il décolleté. Per completare il look, Kaia aveva puntato su un paio di scarpe super glamour: delle Mary Jane con tacco quadrato by Saint Laurent.