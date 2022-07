Jeans a vita bassa? Sì grazie: Bella Hadid ci insegna come portarli

C ome sono fatti i jeans nel 2022? Vita bassa, anzi, bassissima, taglia oversize, quasi cadente sui fianchi e lunghezza che trascina a terra: li ha indossati Bella Hadid e non possiamo più farne a meno

Bella Hadid ama i suoi fianchi coronati da un jeans a vita bassa e noi abbiamo imparato che su Instagram, a lei, tutto è concesso. Purché ci spieghi come fa a sfoggiare quei look con un’eleganza così sovrana.

In una delle sue ultime pubblicazioni social, Bella Hadid ha mostrato “ll Denim secondo lei” e non possiamo che fare a meno di prendere spunti per fare qualche aggiunta al nostro guardaroba estivo. La prima impressione è quella della comodità, elemento imprescindibile di ogni look che è destinato a durare nel tempo e nello spazio: poi viene lo stile, e quello non manca mai negli outfit della modella.

Un jeans a vita bassa per Bella a Hadid (e per tutte noi)

Negli scatti che si susseguono tra loro possiamo ammirare lo stile irresistibile di Bella Hadid su un terrazzo a qualche centinaia di metri, in linea d’aria, dalla Torre Eiffel. In un contesto industriale e street, è questo l’outfit di riferimento su cui configurare i nostri prossimi look. Bella Hadid sfoggia un jeans a vita bassa, anzi, bassissima, in una taglia morbida che ricade sulla parte larga del fianco. A dare un’impressione ancora più comfy è il cavallo del pantalone, che arriva quasi alle ginocchia della modella.

Il jeans di colore slavato precipita in una zampa larga, dai cui bordi strappati emergono due scarpe a punta col tacco di colore nero e dalla semplicità sbalorditiva.

La parte superiore del look prosegue all’insegna delle idee tutte da copiare, perché Bella Hadid è la veterana di Instagram a cui non possiamo fare a meno di rubare qualcosa almeno una volta l’anno. La canottiera bianca sollevata imita un crop top ma si adatta facilmente ad ogni evenienza improvvisa, e la giacca nera Balenciaga dallo stile sportivo e urbano è oversize, ed è impossibile resisterle per tante ragioni.

La verità è che questo look, che di basic non ha niente, è composto da tanti elementi “basici” che insieme trionfano. Unica nota fuori dal coro, e di grande stile, sono gli occhiali da sole specchiati di Bella Hadid: argentati, oversize proprio come i jeans e dalla forma ultramoderna che ricorda quasi un occhiale da sciatore – design accattivante e sapore spiccatamente futuristico.

Il capello raccolto in una treccia dietro la testa completa un beauty look naturale, e al tempo stesso perfetto per quell’outfit.

Tutti vogliono un pezzo di Bella Hadid

Di recente la supermodella globale ha lanciato una piattaforma di NFT (i non-fungible token, media digitali che sono anche pezzi unici come le opere d’arte) chiamata CY-B3LLA sulla quale metterà in vendita più di diecimila fotografie o strumenti media dedicati alla sua immagine. L’operazione, messa in atto da oltre 10 diversi artisti che si sono messi all’opera sulla scansione 3D del suo corpo, ha liberato la creatività degli autori, che l’hanno ritratta anche nelle vesti di un cyborg.

L’idea di trasformare la sua immagine in NFT è stata una conseguenza naturale della sua innata passione per il gaming, un hobby che coltiva da sempre e che ha riscoperto soprattutto durante la quarantena da COVID.