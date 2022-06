Lacci, avorio ed eleganza: Bella Hadid su Instagram è divinamente chic

B ella di nome e di fatto, la supermodella statunitense Bella Hadid omaggia i richiami vintage della corte francese di fine ‘700 con un abito semplicemente divino

“I want to be forgotten and I don't want to be reminded”. L’intro della colonna sonora del film Marie Antoinette di Sofia Coppola non può che riecheggiare ammirando questo scatto della splendida Bella Hadid. Sexy, dagli accenti edgy e soprattutto dal chiaro richiamo ai dettagli che hanno fatto della corte francese di fine ‘700 un simbolo di stile indiscusso, l’outfit sfoggiato dalla supermodella americana è un trionfo di glamour e sensualità.

Glowy e raffinatissimo, il capo focus dell’intero look non può che essere il long dress. Un abito di un delicatissimo avorio che vira verso un rosa cipria anticato. Impalpabile, etereo, morbido e fluttuante (scorrete le immagini per ammirarlo in movimento mentre Bella sale sulle gradinate del set in cui è protagonista di uno spot) l’abito acquisisce ancora più fascino e personalità nella parte superiore. Sì perché è proprio lì che troviamo il capo simbolo della corte francese: il corsetto. Un accessorio di stile che per anni ha costretto le donne a ridefinire le proprie forme e che per questo è stato definitivamente abbandonato nei primi del ‘900.

Dopo secoli di rivoluzione, il corsetto si libera da stecche e sagomature contenitive riproponendosi in una veste contemporanea completamente nuova. Sì all’allure francese, no alle costrizioni, sì alla decorazione con lacci che si ispirano a quelli vintage, no hai lacci contenitivi. Il risultato? Un omaggio perfettamente riuscito. Una rivisitazione che porta la firma di Versace e che valorizza impeccabilmente i protagonisti dello spot di cui Bella Hadid è testimonial. Parliamo dei gioielli Chopard e della nuova collezione del brand svizzero di gioielli di lusso. Una collezione che punta tutto sulla bellezza naturale e ribelle della sua testimonial.

Una principessa moderna libera dagli schemi, libera da abiti pesanti e opulenti, da acconciature definite e rigorose e da un makeup too much. Una donna contemporanea che tramite la leggerezza del suo abito, un makeup leggero e una chioma sciolta e naturale, si prende la scena con il suo carattere deciso e il suo sorriso sincero. In due parole: divinamente chic!