Bella Hadid è un trionfo di bellezza e pois: il top-fiocco è una meraviglia

I spirazioni anni '50 per Bella Hadid: un look con pois bianchi su sfondo nero composto da pantaloni palazzo e un top off shoulder con maxi fiocco... ci ha già conquistato

Se c’è una icona di stile che sembra non sbagliare MAI un look è sicuramente Bella Hadid. Modella e non solo, è diventata ormai un punto di riferimento tanto che su Instagram i suoi follower la seguono quotidianamente tra post e stories per vedere quale sia il nuovo trend secondo la top model. L’ultima novità? Una blusa fiocco nera a pois bianchi che ha conquistato tutti. Il top fiocco di Bella Hadid con fantasia a pois sembra essere destinato a diventare presto sold out leggendo i commenti.

<<So Gorgeous>> sembra uno di quelli più comuni ma anche <<Stunning>> e <<wow>> impazzano sotto il carosello fotografico. Bella Hadid sembra voler richiamare fortemente gli anni Cinquanta e lo fa con un completo a pois firmato Cristobal Balenciaga.

Pantaloni e top abbinati con una fantasia a pois bianchi su sfondo nero; l’icona di stile ha fatto il suo ingresso trionfale con un mood anni ’50 all’after party di Balenciaga. Se solitamente rimaniamo estasiati a vederla in abiti da sera o in look più sportivi questa volta siamo rimasti tutti a bocca aperta vedendola con questo outfit.

I pantaloni palazzo ampi hanno lasciato il ruolo di protagonista alla blusa: con maxi fiocco e una scollatura a cuore che lascia le spalle scoperte Bella Hadid ha lasciato tutti senza fiato. A completare il tutto ci sono le scarpe a punta nere che quasi si nascondono e una elegante ma minimal borsa a tracolla bianca, anch’essa firmata Balenciaga.

È un caso quello dei pois? Assolutamente no, Bella Hadid da appassionata di moda ha scelto un revival di un iconico vestito di Cristobal Balenciaga disegnato nel ’46. L’abito creato ormai più di 75 anni fa è ancora attuale: l'originale vintage era senza spalline impreziosito da una chiusura a tulipano. La stampa a pois è stata riportata in voga proprio in vista del prossimo autunno inverno; nonostante sia piuttosto appariscente risulta una scelta elegante e senza tempo.

Bella Hadid gioca con questa blusa off shoulders mettendole ancora più in evidenza grazie ad un raccolto e a dei semplici pendenti. Un make up super luminoso porta l’attenzione sul suo viso. Grazie Bella Hadid per averci fatto sognare con un look a pois!