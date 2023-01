B ella Thorne splende sul red carpet del Sundance Film Festival ed è assolutamente favolosa fra piume, cristalli e trasparenze.

Luminosa, sensuale e super femminile, Bella Thorne ci regala uno dei red carpet più belli di inizio anno al Sundance Film Festival. L’attrice ha preso parte alla premiere di Divinity, lo sci-fi di Eddie Alcazar prodotto da Steven Soderbergh. Nella pellicola Bella interpreta una donna seducente che aiuta due fratelli a scoprire sé stessi in un susseguirsi di colpi di scena e scene che sono già cult. Proprio per questo sul tappeto rosso la diva ha voluto riportare le vibes del film.

Per farlo ha scelto un abito di Roberto Cavalli che ricalca lo stile inconfondibile del designer e sembra raccontare al meglio l’animo ribelle di Bella. Un abito lungo, con collo all'americana e una scollatura a oblò, caratterizzato dalla stampa animalier del marchio. A dare ancora più carattere al capo la gonna arricchita da piume rosa e uno spacco vertiginoso. Lo stile barocco e opulento di Cavalli è inconfondibile e si rispecchia nella scelta di un tessuto trasparente, nude e shade brillanti.

Un look da vera diva retrò, esaltato da un make up semplice, sui toni del marrone, e da un hairstyle con morbide onde. Fra le tendenze più amate dalle celebrities, le piume ci accompagneranno per tutta la stagione, traghettandoci verso un’estate in cui non potranno mancare nell’armadio capi arricchiti da questo dettaglio.

Il motivo? Sono in grado di regalare ad ogni look quel quid per renderlo davvero speciale. Le it-girl adorano il senso di leggerezza e di freschezza delle piume, mentre gli stilisti le apprezzano per il tocco poetico. Le varianti migliori sono quelle ecologiche, realizzate con fibre naturali che riproducono alla perfezione la ali impalpabili dei volatili e sono super sostenibili. Le più belle restano quelle colorate, da abbinare a seconda dei gusti e del mood del momento.

Il consiglio è quello di abbinarle, per una sera very glam, ad un abito trasparente, proprio come Bella Thorne. I capi see through d’altronde sono un trend da tenere d’occhio, sia nella versione in bianco che in quella in nero o in beige, quintessenza dell’eleganza e della seduzione, soprattutto se abbinati a cristalli e piume. Senza dimenticare altri colori più audaci e palette cromatiche estreme, come il verde lime e il rosso, massimizzati da paillettes per riflettere la luce e brillare in ogni occasione, non solo sul red carpet come Bella Thorne.