Il mini abito con piume di Paola Turani è il più iconico di sempre

P aola Turani sfoggia un abito con le piume su Instagram e ci regala le vibes estive di cui avevamo bisogno

Elegante e super glam, il mini abito con piume di Paola Turani è il capo più iconico di Instagram. L’influencer e modella, ancora una volta, ci ha conquistate grazie a un look tanto chic quanto originale. Il suo segreto? Un dettaglio che non passa inosservato e un colore very cool.

Paola infatti ha puntato sulle piume, un elemento amatissimo dalle celebrities e dalle star di Instagram, fra le tendenze della nuova stagione. Perfette per dare quel “quid” ad accessori e capi, le piume sono un elemento irrinunciabile per creare un look very trendy.

Il loro punto di forza? Riescono a donare una leggerezza estrema e grade freschezza a qualsiasi tessuto, sdrammatizzandolo e al tempo stesso rendendolo elegante. Negli ultimi anni la moda si è evoluta in questo frangente, proponendo versioni ecologiche in fibre naturali, perfette per ricreare la texture impalpabile delle ali degli uccelli. Una scelta sostenibile ed ecologica che ci permette di tuffarci nel turbinio dei look tropical senza pensieri.

Paola Turani ha deciso per l’occasione di puntare su un’esplosione di piume sulle maniche, l’ideale per abbellire un mini abito lime very glamour. Un capo a vestaglia, fresco e leggero, perfetto per le sere d’estate.

Archiviato l’inverno è arrivato il momento di liberare i colori! Quest’anno più che mai i capi si tingono con le nuance più accese e originali. Non solo il verde lime scelto da Paola Turani, ma anche il fucsia, l’arancio, il verde bosco, l’azzurro e il giallo limone: tonalità da sfoggiare con completi, crop top e abiti. Si tratta di sfumature top per la stagione calda, non solo perché mettono allegria, ma soprattutto perché esaltano al meglio l’abbronzatura.

D’altronde l’estate 2022 sarà quella in cui ci divertiremo a esagerare, grazie a paillettes e dettagli scintillanti, abiti in strass e crop top brillanti. Fra le altre tendenze i corsetti, eredità del successo di Bridgerton, la serie Netflix, e i capi all’uncinetto, amatissimi da Belen Rodriguez. E se il cut out mette tutti d’accordo tutti, la vita bassa – fra gonne e pantaloni – continua a dividere, ma dovremmo arrenderci a vederla in giro ancora per molto.

Per completare il suo look, Paola Turani ha scelto una mini bag e accessori scintillanti. Il beauty look? Da favola. Con una chioma voluminosa e ribelle, super curly, lasciata sciolta, e un make up luminoso.