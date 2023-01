N atalia Paragoni anticipa due trend favolosi della prossima stagione con un completo che ci lascia senza fiato!

Un look scintillante e un omaggio all’effetto nude, il completo di Natalia Paragoni è favoloso. L’influencer e modella su Instagram ci regala uno sguardo al suo guardaroba con un outfit originale e tutto da copiare. Tanti gli spunti e le tendenze anticipate grazie a un look che svela, ancora una volta, l’animo glam e chic di Natalia.

Fra i trend più hot del 2023 infatti ci sono proprio loro: le paillettes. Da provare in tutte le declinazioni, da quelle piccole a quelle grandi, dall’effetto matte a quello riflettente. In ogni caso questi elementi regalano stile e consentono di dominare a scena grazie a top, pantaloni, gonne, vestiti e…completi come quello di Natalia Paragoni. Croce e delizia di tanti, sono pronte a invadere i nostri armadi per regalarci la luce di cui abbiamo bisogno.

Carattere e personalità sono gli elementi chiave per rendere davvero unico un outfit con le paillettes, con tantissimi capi che, grazie a questi elementi, si accendono e brillano di luce. Ad esempio l’abito sparkling lungo oppure un minidress con grandi paillettes sino ad arrivare alla tuta jumpsuit, amatissima dalle fashioniste. I colori perfetti per esaltarle? Il bronzo e il beige per sentirsi super chic, l’oro e il rosso per essere protagoniste, ma anche il beige e il bronzo. E ovviamente il nude che non passa mai di moda e torna anche nella prossima stagione fra i trend più amati.

Più che un colore, il nude è una dichiarazione d’indipendenza. Il nudo infatti non veste, al contrario, scopre! Richiama l’idea della carnalità e della pelle, donando un tocco di sensualità grazie a morbidezza ed evanescenza. Impossibile resistere a una nuance così, che Natalia Paragoni ci insegna a sfoggiare nel migliore dei modi.

L’influencer ha infatti scelto di indossare un completo con pantalone morbido e una camicia con volants. A renderlo speciale le paillettes che riflettono la luce alla perfezione, facendola brillare, anche grazie al colore scelto per il look: il nude! E ci insegna un altro dettame della moda: il modo giusto per sfruttare questa tonalità è puntare sul full color, ossia dalla testa ai piedi. Non solo, fra e qualità del nude c’è anche la capacità di “smorzare” le tinte fluo. Proprio per questo l’influencer ha scelto di abbinare al suo look un make up con cat eye e ombretto rosa neon. Il risultato è, ancora una volta strepitoso, per una lezione di stile che non dimenticheremo.