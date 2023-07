I l monospalla, il sempre strategico push up, il modello a fascia e altri ancora: focus sui costumi due pezzi da comprare subito!

… Tutti al mare, finalmente! Il sospirato momento è arrivato, già stai pregustando le lunghe sessioni in spiaggia senza-pensare-a-niente. Ed è ovvio: urge un giretto di shopping ad hoc. Almeno un costume intero è d'obbligo, le vere it-girls lo sanno bene. Ma d'altra parte, al bikini non si rinuncia e non ci sono eccezioni; la prova costume passa in secondo piano, prevale la voglia di trovare un modello con cui sentirsi a proprio agio e che valorizzi i propri punti di forza. Ma quali sono i bikini online 2023 da comprare per questa estate?

La Rete resta un’insostituibile fonte d’ispirazione e anche un mezzo ultra comodo: niente stress, nessun patimento per il caldo; un paio di click e il due pezzi è tuo. Noi ti facilitiamo ulteriormente la mission: abbiamo selezionato i modelli più trendy del momento ma anche gli evergreen. Quelli che non tramontano mai. Procediamo!

Bikini push up

Beh, certo: un “aiutino” è sempre gradito! Ergo, il bikini push up imbottito è e resterà una carta vincente. A patto che il sostegno in questione non sia eccessivo, altrimenti l’effetto risulta tutt’altro che armonioso. Tra i più gettoni bikini online 2023, c’è questo: piace per la combo black&white – sempre vincente – e per il design vincente nella sua semplicità.

Bikini con culotte

Se ami lo stile retrò, oppure non ti senti sicura al 100%, il costume con culotte a vita alta è la scelta perfetta. Chic e ultra comodo. Ne abbiamo scovato uno che sta riscuotendo grande successo online: nero, con lo slip che accompagna sinuosamente le forme e il top halter. Che cioè si allaccia sulla nuca, lasciando le spalle scoperte (e senza i segni dell’abbronzatura!).

Il costume a fascia

A proposito di segni dell’abbronzatura: se proprio non li tolleri, il costume due pezzi a fascia diventa obbligatorio. E ben venga! Ci piace molto questo modello multicolor, che mette in risalto l’abbronzatura stessa. Gli stessi colori ritornano sullo slip, ma con estrema discrezione. Altro fatto positivo: l’imbottitura è removibile.

Bikini con brasiliana

Il bikini più sexy? Quello con slip brasiliana, non c’è dubbio. Rivela, sì, ma non troppo. Intriga. Ed è anche più pratico di quanto si possa pensare. Noi puntiamo su un modello estremamente basic, nero e con spalline sottile. Passa quasi in secondo piano, protagonista è la silhouette.

Bikini online 2023: il triangolo

Era inevitabile che fra i bikini online per l’estate 2023 cercassimo anche l’iconico triangolo! E dai un’occhiata a questo: è un bikini triangolo scorrevole, che quindi permette di variare l’ampiezza in base al mood del momento. Più coprente, più audace: come vogliamo noi. Ci hanno poi conquistato questo punto di viola, la fantasia a pois e lo slip con laccetti!

Due pezzi monospalla

Concludiamo il nostro check con un modello che ha conquistato un posto tra le tendenze bikini estate 2023: il monospalla. E qui ci siamo lasciati guidare dal romanticismo, scegliendo questo modello arricchito da una sorta di petali sia sul top che sullo slip. PS: Le coppe regalano un sostegno utile ma low profile, bene!

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.