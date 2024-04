S i impone già come uno dei trend più freschi da seguire... tutto merito dello strike a pose della star che in boxer ha infiammato i social.

Abbiamo una bella notizia: i boxer da uomo sono ancora trend topic! Ti ricorderai sicuramente la scorsa estate quando questa fresca tendenza aveva preso piede su TikTok, complici anche gli shorts a righine di Bottega Veneta. Ora, a distanza di un anno il men sleepwear non accenna a passare di moda (anche) grazie Zendaya! La star amata dal fashion system per i suoi look da stand out moment, ha infatti infiammato i social mostrando a tutti il suo outfit, letteralmente ready to wear!

Merito o no di quello strepitoso stylist che è Law Roach (che ne cura l’immagine da diversi anni), Zendaya - con una giravolta su tacchi bianchi - ha dimostrato ancora una volta come anche un capo semplice come i boxer possa diventare cool con estrema versatilità e facilità. Il suo è un total look made by Elisabetta Franchi, dove gli shorts in cotone sono portati insieme a una camicia azzurrina con taschino. Un match che anche tu puoi facilmente indossare perché comodo, "chic ma non troppo" e giustissimo per situazioni come l'aperitivo con le amiche. Insomma con una mise del genere il «wow» è assicurato!

Boxer + blaxer + coral necklace

Oltre al way to wear della glamourissima Zendaya, i boxer da uomo possono essere sfoggiati secondo molteplici estetiche e quindi declinati secondo differenti vibes. Lo streetstyle insegna d’altra parte! Puoi così, per esempio, scegliere un touch più sporty per i tuoi freschi pantaloncini abbinandoli a una semplice canotta bianca, blazer e sneaker. O essere effortless combinandoli con un paio di ballerine (di pelle o mesh, scegli tu) e un trench. Ancora, il boho effect puoi ricrearlo indossandoli insieme a stivali cowboy e t-shirt stampate, oppure a tank top. Insomma, con questo rinnovato trend ci troviamo davanti a due certezze: la prima è che Zendaya colpisce sempre. La seconda è che, come uscire in pigiama è consentito, lo è di certo anche passeggiare con l’underwear... da uomo!

Boxer + canotta + trench + infradito

Qui sotto puoi trovare alcuni modelli di cui ci siamo innamorate... intanto tu pensa a come puoi abbinare i tuoi boxer per non passare mai inosservata!

Boxer 1/10 Boxer a righe blu (THE FRANKIE SHOP) 2/10 Boxer beige (CALVIN KLEIN) 3/10 Boxer maschili a quadretti (MASSIMO ALBA) 4/10 Boxer rossi e bianchi (GATTI A POIS) 5/10 Boxer a righe (PULL&BEAR X LEE) 6/10 Boxer azzurri (H&M) 7/10 Boxer fantasia teddy (POLO RALPH LAUREN) 8/10 Micro boxer scacchi (VERSACE) 9/10 Boxer stampa cuore (CARHARTT) 10/10 Boxer lunghi (NATASHA ZINKO, via FARFETCH) PREV NEXT