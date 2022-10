L a camicia è tornata (o forse non se ne era mai andata) per l'autunno 2022: eccola, da indossare in mille e più modi e che ti stupirà per la sua versatilità. Pronta a fare acquisti (con le più belle camicie online)?

Chi sogna un armadio capsula, cioè realizzato con pochi capi ma precisi che possano essere scambiati e abbinati per mille e più look diversi, sa bene quanto sia importante avere una camicia nel proprio armadio.

Aperta con un top e un paio di jeans o cargo per le giornate casual, sotto un maglione ampio e caldo per l'inverno, insieme a una gonna per le occasioni più importati. E non solo. I modelli sono tantissimi e si differenziano tra loro per fit, dimensioni, forma del collo, lunghezza e chi più ne ha più ne metta, ecco perché questa guida ti sarà utile: ecco una selezione di camicie online per l'autunno 2022 per la quale ci ringrazierai.

Con stampa vichy

La stampa vichy non è protagonista solo della stagione calda. Questo pattern, infatti, può essere declinato anche in autunno: da abbinare con un gilet a tinta unita e con un paio di jeans darà un nuovo trust al tuo look. Pronta ad aggiornare la tua lista dei desideri di camicie da acquistare online?

Con maniche a sbuffo

Una blusa romantica, con collo alla coreana e maniche a sbuffo: questa camiciola è l'alternativa ideale per la mezza stagione e potrai indossarla con facilità con un paio di pantaloni e un mocassino basso. Un vero salva outfit.

Dal colore di tendenza

Come insegna Bottega Veneta, il verde è il colore del momento e, oltre agli accessori, anche i capi di abbigliamento si tingono di questa nuance intensa ed energica. Un modello over, poi, è la soluzione perfetta per chi vuole indossare la camicia con micro shorts e minigonne.

Dal tessuto morbido

Cosa indossare sotto un completo elegante? La risposta è nella camicia dal tessuto morbido: declinata in verde smeraldo, questo modello potrà essere lasciata leggermente aperta con un bijoux luminoso al collo.

La camicia azzurra

L'azzurro è un colore che permette di donare luce a tantissimi look e perfetto per rischiarare anche le giornate più buie del periodo autunnale. Questo modello in cotone, poi, è arricchito da una piccola tasca per un taglio sporty davvero irresistibile. Diciamocelo: la nostra selezione di camicie online per l'autunno non sarebbe stata completa senza un pezzo così daily!

La versione in denim

La camicia di jeans, tanto amata negli anni '80 e '90, oggi continua a essere un modello di punta sfoggiato sia nei look total denim sia portata aperta sopra una maglietta, magari con maxi stampa.

Con dettagli a rouche

Il modello perfetto per chi ha un cuore romantico, tutto merito delle rouche applicate su polsi, collo e nella parte frontale. A rendere ancora più speciale questa camicia è l'allacciatura asimmetrica che si chiude sulla spalla.

Il modello classico

Less is more, anche nel caso delle camicie, per questo motivo un modello total white con taglio regular non deve mancare nel guardaroba. Con il denim, con una gonna, un paio di pantaloni classici o delle sneakers: questa camicia è un vero e proprio salva look in qualsiasi momento e qualsiasi occasione.

Con tasche

Oltre il verde brillante, anche la sfumatura militare è un verso must dell'autunno 2022 e non solo. Questa camicia, dal taglio sport, è la scelta perfetta per chi ama i colori più scuri senza rinunciare a un tocco più luminoso.

Il modello oversize

I modelli oversize, sia camicie che non, sono ormai una costante. Questo modello è perfetto per chi ama giocare con le proporzioni a contrasto o, come dettano le tendenze, trasformarlo in un mini chemisier da portare con stivali al ginocchio e maxi belt.

