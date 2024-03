L a moda second hand continua a volare alto e conquista in primis i Millennials e la Gen Z. Sì, ma cosa comprare, tra accessori e abbigliamento? Ti diamo qualche dritta!

La moda vintage ha sempre esercitato grande fascino sui fashion lovers. Ma da qualche anno, per l’esattezza dal 2022, è in atto un vero e proprio boom. I capi vintage e second hand sono sempre più richiesti, gli acquisti aumentano costantemente; attualmente il mercato è quotato 120 miliardi di euro e secondo Bsg crescerà del 20-30 per cento all’anno da qui al 2026. Artefici di questo successo sono i Millennials e la Gen Z, attratti dai pezzi d’archivio sia per la loro estetica che per una questione di sostenibilità. Tematica a cui sono assai sensibili.

E indovina? Sì, la preferenza va agli abiti e accessori preloved targati anni Novanta e Duemila: è proprio quel lasso di tempo, del resto, che ormai da un po’ rappresenta la principale fonte d’ispirazione anche per le nuove collezioni. L’ennesima conferma è arrivata dalle recenti sfilate, New York Fashion Week in testa.

Tra i brand vintage più cercati – naturalmente – figurano Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton, Prada. Ma anche Bottega Veneta, Burberry, Alexander McQueen, Versace. E se molti amano fare sortite nei mercatini dell’usato, i più preferiscono fare i loro acquisti online. Sì, ma COSA acquistare? Al di là dei gusti personali, vogliamo proporti una sorta di wish list condivisa: ecco 10 capi vintage da comprare senza se e senza ma. Perché ti prenderanno il cuore, se non l’hanno già fatto.

Borsa Jackie 1961 – Gucci

Borsa Jackie Gucci

In cima alla lista dei capi vintage più acquistati ci sono le borse. E il marchio perennemente in pole position è Gucci. Una borsa Gucci second hand è un’aspirazione di molt*, un sogno a portata di mano. Se è arrivato il tuo momento, punta sulla Jackie 1961. Con quella forma curva e la chiusura in metallo oro, è inconfondibile. Un’icona indiscussa, che nel tempo ha conquistato un’infinità di star (e non solo!). A cominciare proprio da Jackie Kennedy. Le versioni realizzate sono ormai innumerevoli, ma avere un modello che arriva dal passato… Beh, è il top.

Borsa Baguette – Fendi

Vintage Fendi Baguette

A proposito di borse iconiche, inevitabilmente entra in gioco anche la Baguette di Fendi. Resa celebre, lo sai bene, da Sarah Jessica Parker e dalla mitologica serie tv Sex&The City. Continua a conservare il suo posto tra le borse vintage più vendute, anno dopo anno. Rappresenta egregiamente il mood degli anni Novanta. Ed è stata disegnata da Silvia Venturini Fendi, infatti, nel 1997.

Borsa Birkin – Hermès

Birkin Hermès

Birkin Hermès second hand: ecco, non c’è it girl che non abbia digitato queste parole almeno una volta nella vita. I prezzi dei modelli vintage sono aumentati, questo va detto, ma sono aumentate anche le vendite. La Birkin è la Birkin, non c’è bisogno di aggiungere altro.

Scarpe Manolo di Blahnik

Décolleté Manolo Blahnik

Anche in questo caso c’è lo zampino di Sarah Jessica Parker e Sex&The City, ma le Manolo di Blahnik facevano già sognare milioni di euro. E il sogno continua, ovvio. Tra i modelli iconici, le décolleté Hangisi e le mules Maysale. Scegliendo la strada del second hand, queste magnifiche shoes possono essere tue per poche centinaia di euro.

Trench di Burberry

Trench classico

Anche Burberry è tra i marchi vintage più cercati, dicevamo. La deduzione è facile: in cima alla lista dei desideri troviamo il trench. Di versioni pre-loved, in Rete, se ne trovano parecchie. Però la nostra preferenza va a quella più classica, senza dubbio. Sei dei nostri?

La giacca Chanel

Mini giacca in bouclè Chanel

La giacca vintage Chanel è una scelta per i palati raffinati. Un granitico manifesto di eleganza ma anche di empowerment femminile. E che dire, poi, dell’infinita scelta in termini di cromie? In tweed o in altri tessuti, corta o dal taglio regular, deve essere tua. Quando sarà tua, avrai l’obbligo morale di scatenarti con gli abbinamenti e mirare agli effetti speciali!

Jeans Levi’s 501

Jeans straight

I Levi’s 501 sono i jeans più amati di tutti i tempi. Sono ancora in produzione, ma sapevi che figurano tra i capi vintage super gettonati? Probabilmente perché, usati, raccontano storie che li rendono ancora più intriganti. Ti suggeriamo di scegliere un modello dal lavaggio chiaro, se non realmente stinto dal tempo. Un bell’effetto, in entrambi i casi.

T-shirt Rock band

Guns N’ Roses t-shirt

Ebbene sì: anche le t-shirt rock band vintage sono super quotate e reclamano un posto nei tuoi cassetti. Per cominciare può bastarne una, ma sappi che poi ne vorrai altre. Più sono vissute, meglio è. Guns N’ Roses, Nirvana, Led Zeppelin, AC/DC: c’è l’imbarazzo della scelta!