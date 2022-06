I l cappello da pescatore in versione uncinetto è un richiamo irresistibile per le fashioniste. Pratico, versatile, coloratissimo. Quale scegliere? Guarda un po' qui!

Cosa accade quando più tendenze s’incontrano? Il mix è esplosivo. Prendiamo i cappelli estivi, accessori imprescindibili: il bucket hat, cioè il modello da pescatore, è tra i modelli più glam (anche) del 2022. Prendiamo la tendenza crochet, quella lavorazione all’uncinetto dall’impronta nostalgica che è ormai un must per le fashioniste. Shakeriamo e voilà: ecco i cappelli crochet di cui non si può fare a meno.

Per certi versi un’ossessione, ma di quelle buone. Perché il cappello all’uncinetto, versione bucket hat, ha mille virtù. Protegge dal sole, la questione pratica non è mai da sottovalutare. Ambasciatore di allegria e ironia, è anche camaleontico. Se è vero che rappresenta il perfetto complemento di outfit sporty chic, è infatti anche vero che può diventare il twist vincente per look boho, metropolitan chic e anche retrò. Insomma il cappello tricot è il jolly della personalizzazione.

E poi – ovvio – è il fedele alleato in spiaggia. O comunque in vacanza. Allora, ecco una selezione di esempi indiscutibilmente glam che sarà un'ottima fonte d'ispirazione. La voglia di mettersi subito in testa questi cappelli è istantanea!

Multicolor

Fra i cappelli crochet più trendy del momento troviamo i modelli multicolor a righe. Che, nella loro semplicità, sono perfetti rappresentanti della moda arcobaleno. La tonalità sono eye catching, calamitano l’attenzione, accendono il buonumore. In spiaggia, in città, in viaggio: separarsi da questi bucket hats è impossibile.

I pastelli

Una declinazione più chic - e meno "sfacciata" - del mood arcobaleno vede protagoniste le nuance pastello. Tenui, eleganti. E anche romantiche: la lavorazione all’uncinetto indubbiamente sottolinea quest’ultima caratteristica.

Natural style

I cappelli crochet a righe vanno forte, ormai è chiaro. Accanto alle stripes multicolor e a quelle pastello troviamo le combinazioni di tonalità neutre e naturali: beige, corda, marrone, ocra. Anche bianco. Il low profile non è mai stato così attraente!

Logo lettering

Le fashioniste hanno un debole per il logo lettering, si sa: una sacrosanta voglia di mostrare la griffe prescelta. Ed ecco che il marchio diventa la decorazione glam anche dei cappelli crochet in versione bucket hat. La scelta, in fatto di colori, vira verso l’infinito. Ma non mancano gli intramontabili nero e bianco, per chi ha un gusto più classico.

Flower power

A proposito dei bucket hats crochet, sul podio delle lavorazioni più cool figurano i fiori. Margherite e girasoli in primis. Il fil rouge coincide con le dimensioni: sono fiori grandi, che esigono di essere notati. Che raccontano di un’estate esplosiva, tutta da vivere.

Tie dye

Il tie dye è la stampa multicolor effetto sfumato-scolorito tanto amata dagli hippie e poi, negli anni Novanta, entrata tra i codici identificativi della cultura grunge. Da un po’ di tempo è tornata di moda e sì: eccola anche sui cappelli crochet. L’effetto cattura, anche perché non si tratta di una stampa ma del risultato di sapienti lavorazioni. Vuoi di più? Scegli un modello arricchito da piccole decorazioni che richiamino l’idea di mare e vacanza. Conchiglie, per esempio.

Granny square

Dici crochet e viene subito in mente il pattern simbolo, ovvero il granny square. Quel design a mattonelle colorate che caratterizza la mitica coperta della nonna, per intenderci. Inevitabile che diventasse un’opzione anche per quanto riguarda i cappelli bucket all’uncinetto. Opzione che manda in visibilio le fashion addicted!

... Smile!

Abbiamo intercettato un’altra tendenza che chiama in causa i cappelli crochet: gli smile. I ricami riproducono fedelmente le ormai iconiche faccine o danno forma a originali reinterpretazioni, per esempio regalando occhi e sorrisi ai fiori. In ogni caso, l’originalità è un plus degno di nota.

Vitaminico

I cappelli crochet fanno rima con colore. Anche monocolore, perché no? In questo caso, il consiglio è quello di puntare sulle tonalità più intense e anche vitaminiche. O fluo, se ti va.

Giunte a questo punto, il concetto è chiaro: il bucket hat all’uncinetto non può, non deve passare inosservato. Mai!

Ma non è finita qua! Sfoglia la nostra gallery dedicata ai bucket hats crochet, gli accessori must dell'estate targata 2022!

