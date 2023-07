U n berretto, un'icona che attraversa il tempo. Cerchi un baseball cap nuovo? Stai per trovare il modello giusto, semplicemente da comprare online!

Il cappello da baseball è tornato di moda. Ma sarete d’accordo: in fondo, non se n’è mai andato. Attenzione però: quest’estate 2023, nella quale i cappelli in generale stanno facendo furore, sta mietendo più conquiste di tutti ed è (ancora) più richiesto. Però va detto che si tratta anche di un evergreen trasversale come pochi. Insomma, è uno di quegli accessori che si possono portare 365 giorni all’anno, ma che con la bella stagione raggiungono il top. Trasmette subito un’idea di relax, vacanza, divertimento. E più ne abbiamo, più siamo felici. Quale cappello da baseball comprare online adesso? Scopriamo insieme le attuali tendenze e i modelli più cool!

Il cappello logato

La logomania non passa mai. E anzi, trova nei cappelli da baseball una perfetta espressione. Noi invece abbiamo trovato questo modello: minimalista, cromaticamente sobrio, con logo inconfondibile e bene in vista. Questa sobrietà lo rende chic, non trovi? Sarà per questo che piace così tanto!

Baseball cap rosa

La domanda “come abbinare il cappello da baseball?” è tutt’altro che banale. Perché lo street style ci invita ad andare molto oltre le tradizionali combo con felpe, t-shirt, jeans e sneakers. Il bello, come spesso accade, sta nel giocare coi contrasti. Abbina il baseball cap a un blazer, a una camicia dal taglio maschile, anche a una gonna a matita e un bel paio di scarpe platform. Questo cappellino rosa, impeccabile esponente del Barbiecore, è un input davvero niente male!

American style

… Non potevamo non cercare anche un cappello stile college americano! Ed eccolo qui: luminoso, giocato sull’intramontabile black&white, regolabile, con visiera curva e corona strutturata. Il marchio è decisamente noto a proposito di cappelli con visiera. Anzi: iconico.

La versione in denim

Tutto ciò che è fatto in denim, il “tessuto di jeans”, piace. Da sempre e per sempre. Anzi, ciò vale soprattutto adesso e la dimostrazione è il ritorno del total denim. In perfetto stile anni Ottanta. Quindi sì, il cappello di questo tipo merita piena promozione. E poi è davvero indistruttibile!

Verde militare

Un tempo era associato al mondo maschile, adesso il verde militare è uno di quei colori che mettono d’accordo tutti. Senza distinzioni di sorta. Ha quell’aspetto vissuto, regala un’impronta casual ma al contempo è chic nella sua sobrietà. A conferma di tutto questo, ecco un berretto da baseball che online va letteralmente a ruba.

Trucker cap

Di certo l’hai visto un milione di volte, ma forse non sai che si chiama così: trucker cap. Ovvero il “cappello da camionista”. Originariamente creato, appunto, per i rappresentanti di questa categoria. È generalmente realizzato in poliestere e la parte posteriore consiste in una retina che garantisce massima traspirabilità. La visiera è generalmente più alta rispetto al classico baseball cap, nonché arricchita da originali patch. Che dici, lo mettiamo tra i cappelli estivi da comprare online?

Effetto consumato

L’effetto consunto ha sempre quel non so che, soprattutto quando si tratta di jeans e cappelli baseball. E guarda cosa abbiamo trovato: a quanto pare, questo modello piace parecchio! Non potrebbe essere altrimenti, considerati la sua originalità, il sapiente accostamento di tonalità polverose e quei ricami curati in ogni dettaglio. Funziona!

