M axi volumi, una palette variopinta e dettagli che impreziosiscono i cappotti. Ecco quelli che saranno di tendenza (e che metteremo subito in wishlist!).

I tessuti pregiati si alternano ai modelli, alcuni classici altri contemporanei. È un gioco di equilibri, proporzioni e lunghezze, da un lato infatti ci sono i maxi volumi, dall'altro invece le linee sono più sfiancate. I cappotti moda autunno inverno 2022-2023 racchiudono tutta l'anima cosmopolita di una donna che viaggia ed è sempre impegnata fra il lavoro e la sua vita privata. E non solo. Proprio nella giungla urbana la donna sfoggia persino il suo lato più romantico ed elegante. Per questo motivo dalla sua ci sono i colori, è una palette cromatica che spazia dai toni classici come il nero e il grigio, ma anche il beige e il marrone.

Eppure, proprio in questo scenario la donna vuole stupire facendo il pieno di energia partendo proprio dai suoi look. Via libera, quindi, alle nuance più strong come il rosso, il fucsia, il viola e il Very Peri, la tonalità che Pantone ha eletto per il 2022. Senza contare che sono onnipresenti (e non passano mai di moda!) le stampe come quelle animalier.

Per essere di moda, al passo coi tempi e seguire le tendenze ecco per te un prospetto di tutti i cappotti che abbiamo visto in questi giorni di sfilate autunno inverno 2022-2023.

Proenza Schouler

I cappotti realizzati per la collezione autunno inverno 2022-2023 hanno un comune denominatore ovvero le linee classiche e formali e sono abbinati a pantaloni dalla linea ampia per dare l'immagine di una donna cosmopolita. Non con qualche accento al ladylike grazie anche alla ricercatezza dei tessuti e dei tagli che seguono la linea del corpo enfatizzandone la silhouette.

Jason Wu Collection

I maxi volumi fanno da padroni in questa collezione, senza contare le stampe che ricordano molto quelle tie&dye in voga negli anni Settanta (ma che resiste ancora oggi!). Le lunghezze sono le padrone in questa collezione, così ad esempio imperano i cappotti che arrivano fin sopra le caviglie particolari non solo per le fantasie ma finanche per i dettagli come le cinture che sottolineano il punto vita.

Altuzarra

Il total black si alterna alle nuance della terra come il marrone mescolato al beige. I cappotti della collezione autunno inverno 2022-2023 sono un'inno alla femminilità senza per questo tralasciare il lato più urban. Così ad esempio ci sono modelli realizzati in pelle e altri invece in panno. Stupiscono i maxi volumi e i dettagli come le paillettes all over.

Carolina Herrera

I cappotti hanno linee sfiancate e sottolineano il punto vita, arrivano poco più sopra delle ginocchia. I colori sono strong e spaziano dal viola all'arancione, non mancano le decorazioni e i dettagli preziosi che li rendono ancora più femminili.

Tory Burch

Il rigore e la compostezza dei cappotti per l'autunno inverno 2022-2023 si alterna ai volumi morbidi per muoversi liberamente. Sottolineando così il lato più confy senza per questo rinunciare allo stile più elegante e talvolta manlike, con completi camicia e pantalone.

Gabriela Hearst

Eleganza e glamour ma anche tanto colore che spazia dal rosso al nero al camel. I cappotti sono lunghi (anzi, lunghissimi) doppiopetto e dalle spalline importanti. Trionfano quelli in pelle con dettagli e lavorazioni all'uncinetto e pattern etnici.

Michael Kors

Le linee sfiancate sottolineano il punto vita grazie alle cinture che danno quel tocco in più di glamour. I cappotti arrivano fin sopra le ginocchia e si portano finanche con gli stivali alti in tinta. Se da un lato c'è il monocolore (ad esempio il camel e beige dall'altro invece non mancano le fantasie maculate e qualche accenno ai toni metallizzati.

Fendi

Porta in passerella le trasparenze e quel gioco di vedo-non vedo caratterizzato anche dagli abiti a fantasia che vengono mescolati e abbinati ai cappotti dalle linee semplici. La palette comprende i toni più chiari come il beige al blu e grigio. I dettagli fanno la differenza.

Alberta Ferretti

È un gioco fra volumi e contrasti, ma finanche di sovrapposizioni. I cappotti conferiscono quel tocco in più a uno stile ladylike, con maglioncini e pantaloni dalla linea ampia. Trionfa il viola e il Very Peri, il colore dell'anno.

Max Mara

Volumi maxi e avvolgenti per i cappotti dell'autunno inverno 2022-2023, alcuni persino dall'effetto teddy per proteggersi dal freddo. Nero, grigio, camel, sono le nuance che regnano in questa collezione sia per gli outfit monocolore (ad esempio abbinati ai pantaloni) sia per color block con qualche accenno sbarazzino (con gli shorts). Gli accessori fanno la differenza come il passamontagna (o balaclava).

Prada

Realizza cappotti dalla linea elegante, composta che spaziano dal marrone al grigio al verde in tweed con revers classici. Sono particolari perché decorati dalle piume sia sulle maniche sia sulle lunghezze, a contrasto perché dalle nuance pastello come il rosa o l'azzurro.

Blumarine

Lunghi, anzi lunghissimi i cappotti avvolgono in una nuvola e sono abbinati ai mini abiti in tinta. I look monocolore spaziano dal rosso al bianco cocoon al rosa per una donna che è sempre al passo coi tempi ma che vuole anche stupire con i dettagli ultra femminili e seducenti.

Moschino

L'estro e la stravaganza non possono mai mancare, anche per i cappotti della collezione autunno inverno 2022-2023. Alcuni doppiopetto monocolore (bordò ad esempio) altri invece lunghissimi a fantasia come quella paisley.

Missoni

La formula vincente non si cambia così non possono assolutamente mancare le stampe intramontabili come le righe coloratissime (anche quelle a zig zag). Finiscono persino sui cappotti che danno un tocco etnico e cosmopolita.

Etro

L'allure femminile e contemporanea si alterna allo stile etnico specialmente nelle fantasie paisley con qualche accenno all'animalier. È un mix and match fra i volumi, i contrasti e i colori che vengono mescolati (e abbinati!) fra i cappotti e gli altri capi come i pantaloni dalla linea ampia. I dettagli fanno la differenza come le piume o il mix&match di stampe (fiorate, animalier e paisley).

Versace

Tanto colore ma anche tante stampe. La collezione autunno inverno 2022-2023 è energia pura. Se da un lato trionfano le nuance vitaminiche e strong (come il fucsia) dall'altro non possono mancare le fantasie come quelle tartan e check...un tuffo immediato negli anni Ottanta e Novanta, com'è nello stile della maison.

Ermanno Scervino

Ricami e tessuti pregiati, la dualità fra lo stile elegante e il contemporaneo. I cappotti hanno la linea regular, mono e doppiopetto, alcuni sottolineano il fisico (grazie anche alla cintura) altri invece hanno la linea oversize. La palette è variopinta e spazia dal viola al Very Peri, dal verde al bianco.

Dolce & Gabbana

Un gioco di volumi e di tonalità. I cappotti hanno le spalline importanti, alcuni regular doppiopetto altri invece oversize. Vince il monocolore, da un lato infatti le tinte classiche come il nero e il bianco, dall'altro quelle strong come il fucsia e poi le nuance metallizzate.

Giorgio Armani

Parola d'ordine eleganza, unita all'originalità. I cappotti sono sfiancati ed enfatizzano la silhouette, in particolare quelli doppiopetto. Le nuance sono vibranti, dal viola al fucsia al Very Peri, per lo più monocolore ma abbinati ai capi a fantasia come i pantaloni dalla linea comfy.

1/19 Proenza Shouler autunno inverno 2022-2023 2/19 Jason Wu Collection autunno inverno 2022-2023 3/19 Altuzarra autunno inverno 2022-2023 4/19 Carolina Herrera autunno inverno 2022-2023 5/19 Tory Burch autunno inverno 2022-2023 6/19 Gabriela Hearst autunno inverno 2022-2023 7/19 Michael Kors autunno inverno 2022-2023 8/19 Fendi autunno inverno 2022-2023 9/19 Alberta Ferretti autunno inverno 2022-2023 10/19 Max Mara autunno inverno 2022-2023 11/19 Prada autunno inverno 2022-2023 12/19 Blumarine autunno inverno 2022-2023 13/19 Moschino autunno inverno 2022-2023 14/19 Missoni autunno inverno 2022-2023 15/19 Etro autunno inverno 2022-2023 16/19 Versace autunno inverno 2022-2023 17/19 Ermanno Scervino autunno inverno 2022-2023 18/19 Dolce & Gabbana autunno inverno 2022-2023 19/19 Giorgio Armani autunno inverno 2022-2023 PREV NEXT