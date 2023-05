C orto, crochet, a fantasia o tinta unita. Dal design più elaborato o minimalista: le vie del cardigan sono infinite. E una selezione ad hoc può aiutarti a prendere la decisione finale!

La primavera (come l’autunno, del resto) è quella stagione in cui diventa d’obbligo puntare sul layering. Ovvero l’arte del vestirsi a strati. O a cipolla, come direbbe la nonna. La principale conseguenza è immediata: il cardigan primavera 2023 è ufficialmente un must have. Strategico, pratico e camaleontico, a volte sostituisce anche le giacche. Stiamo parlando di un grande classico, certo. Però da qualche tempo è tornato in auge, complici le passerelle come le reginette dello street style. E mai come adesso, prende forma attraverso le più svariate interpretazioni. Che moltiplicano i possibili abbinamenti. I cardigan per la primavera 2023 che troviamo online rappresentano un universo da scoprire, nel quale però potrebbe risultare difficile orientarsi: capita, quando c’è una scelta molto ampia.

No problem, ti aiutiamo a mettere in ordine le idee. Abbiamo selezionato in rete le versioni evergreen e le riletture che fanno tendenza: cambia il design, cambiano le lunghezze e i tessuti, ma il risultato è sempre vincente. Procediamo, dunque: a voi i più bei cardigan per la primavera 2023 da comprare online!

Nero ed essenziale

Partiamo da un capo ultra basic: il cardigan nero, minimalista, lungo fino a metà coscia. Fedele alleato h24, che si tratti di look casual o più eleganti. Possiamo indossarlo come ci pare, sta bene con tutto senza eccezioni. Tra le tante proposte di cardigan per la primavera 2023 online, abbiamo scelto un modello dalla vestibilità slim ma comfy, adatto anche a qualsiasi bodyshape.

Il cardigan cropped

La cropped mania continua a tenere banco tra le tendenze moda, ergo il cardigan corto esige un posto (anche) nel guardaroba primaverile. Imbattibili le combo coi pantaloni cargo e i jeans a vita bassa, ma anche le minigonne sono un’opzione inattaccabile. Strada spianata per tutti i colori possibili, noi ci lasciamo conquistare dal rosa.

Boho chic

Un cardigan dall’impronta hippy e bohemién, lungo e dai volumi ampi. Caratterizzato da giochi di colori delicati o più vivaci, nonché da dettagli che ne arricchiscono il design: frange, per esempio. Che te ne pare? Un capo del genere merita di essere protagonista dell’outfit, quindi massima semplicità per gli abbinamenti. Una canotta o una t-shirt bianca, per esempio, sono una scelta più che azzeccata. E possiamo anche giocare con le lunghezze, indossando shorts più corti del cardigan stesso.

Il cardigan crochet

Tra i cardigan primavera 2023 più glamour, ecco le versioni crochet. Perché tutti i capi “all’uncinetto” tornano in scena per questa stagione; non si trattava affatto di meteore. Lungo, corto, coloratissimo o cromaticamente più sobrio: le vie del cardigan crochet sono infinite. Ci piace questa versione oversize che esalta l’idea della lavorazione manuale.

Drappeggiato

Qualcosa di più originale? Passando in rassegna i cardigan primavera 2023 da acquistare online, guarda cosa abbiamo scovato: una versione drappeggiata e asimmetrica. Originale, sì, ma non priva di un’impronta classica. Lo vediamo bene con i jeans skinny, un tubino, una gonna midi; un capo dalla vestibilità piuttosto aderente, insomma, che bilanci i volumi.

Vedo-non-vedo

Era già chiaro, ma ulteriori conferme sono giunte dalle più recenti sfilate: è il grande momento delle trasparenze. Quindi perché non applicare quest’idea fashion anche al cardigan primaverile? Anzi, in tal caso diventa anche un capo perfetto per le serate estive. Le scelte migliori sono il bianco e il nero. Sotto, consigliamo una semplice canotta o un top. Oppure un corsetto, ben venga.

