Il crop top crochet di Cecilia Rodriguez è il trend estivo tutto da imitare

C ecilia Rodriguez ci strega con un look estivo impeccabile nella sua semplicità: il 2022 è ancora anno di top cropped, meglio ancora se in crochet che fascia il seno e ci fa venire voglia di lanciarci nello shopping d’assalto

La divisa ufficiale di questa rovente estate 2022 l’ha indossata Cecilia Rodriguez su Instagram con il suo crop top crochet. La foto è arrivata all’indomani di un evento mondano, ovvero il matrimonio di alcuni amici. In quell’occasione, la showgirl e il suo fidanzato Ignazio Moser ne hanno approfittato per scattarsi qualche foto romantica con look mozzafiato.

Dopo una splendida giornata tra festeggiamenti e spiaggia, era decisamente giunto il momento per un po’ di relax per la bella Cecilia. Lo scatto è stato localizzato a Punta Ala, il meraviglioso promontorio all’estremità sud del golfo di Follonica, in Maremma, dove la showgirl si gode il sole e sabbie degne dei Caraibi.

Voglia di crop top crochet come Cecilia Rodriguez? Per forza!

Possiamo anche parlare dei suoi look di gran gala, assolutamente inappuntabili grazie anche al suo fisico perfetto. Tuttavia, quelli che ci piacciono davvero sono i suoi look casual. Quelli che possiamo scopiazzare senza pietà, tutti da imitare, per tastare il polso alla moda che fa girare le teste.

Per lo scatto, Cecilia ha scelto un capello ribelle raccolto tra le mani, un occhiale da sole con lenti medie, perfetto per le proporzioni del suo viso e un paio di orecchini loop dorati. Impossibile poi non far cadere l’occhio sul piercing all’ombelico, che completa l’outfit con naturalezza e un tocco di contemporaneità.

Il protagonista indiscusso, però, a cui vogliamo finalmente arrivare, è il crop top crochet. Se ne parla già da qualche anno di questa moda irresistibile che ha colpito tutte le fashion victim. E Cecilia declina il crop top all’uncinetto con una fantasia a righe bianche e colorate fresca, estiva e sbarazzina. Niente maniche, solo un laccetto dietro al collo e un tessuto morbido che segue le curve di Cecilia, esaltandone l’abbronzatura e la bellezza naturale.

Completa il look uno short in denim con le estremità strappate. La vita è rigorosamente alta, come impone la moda del crop top, e il risultato è, si può dire, un ottimo riassunto di quello che ci aspettiamo di vedere sui feed di quest’estate per i look da giorno. Comodo, confortevole, ammiccante: cosa si può chiedere di più dall’estate?

Estate: è tempo di gambe scoperte, abbronzature impossibili e shorts come se piovessero. L’ultima moda è quella di abbinarla ai crop top, meglio se in crochet. Le puriste se lo creano a casa, con i loro uncinetti, e i pezzi unici li rivendono poi su Vinted a noi comuni mortali. Questo outfit ci piace definirlo quasi un’uniforme perché, con la giusta interpretazione, va bene per tutta l’estate e per tutte le occasioni.

Immagina per esempio un denim più scuro e un top nero crochet, da abbinare a una collana dorata oversize. Il risultato è perfetto per la sera. Se stai cercando qualche spunto e qualche capo basic da acquistare per il tuo guardaroba estivo, Cecilia è una fonte inesauribile di proposte geniali… Nella loro favolosa semplicità!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Sono passati più di 5 anni da quando Cecilia e l’ex ciclista Ignazio Moser si sono messi insieme, e la loro relazione sembra più affiatata che mai. Tuttavia, nelle foto di Instagram degli ultimi giorni, la showgirl è stata molto chiara: ancora niente fiori d’arancio per loro. Se in questi giorni stanno arredando casa, e ventilano la possibilità di un figlio insieme, il matrimonio non sembra però ancora in vista.