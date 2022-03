C ecilia Rodriguez è un mix di semplicità, eleganza, comodità e sensualità e i suoi look da vera fashion addicted sono di grande ispirazione

Modella e influencer, una fashion addicted che non possiamo fare a meno di amare. Cecilia Rodriguez è una vera fucina di look e idee di stile che fanno scuola e, a ogni scatto e post social, riesce a donarci uno spunto più bello dell'altro.

Classe 1990, originaria dell'Argentina, la dolce Chechu (questo il suo nomignolo) in poco tempo è riuscita a costruire una carriera di successo nel mondo del fashion, ritagliandosi uno spazio sempre più grande sui social, dove è seguitissima. Del resto basta sfogliare il suo profilo Instagram per una full immersion nello stile, dai red carpet allo street comodo ma sempre super chic!

Dai social alla tv, tutti pazzi per Cechu

Dalla città di Pilar, in Argentina, ne ha fatta di strada la bella Chechu dopo esser giunta in Italia al seguito della già nota sorella Belen. Ma ciò che stupisce di questa ragazza di 31 anni (32 il prossimo 18 marzo) è la capacità di restare fedele a sé stessa, scrollandosi di dosso l'etichetta di "sorella di" e dimostrando di avere carattere e carisma da vendere.

Non è un caso che la dolce Chechu sia approdata presto sul piccolo schermo, muovendo i primi passi in trasmissioni di grande successo come Chiambretti Night, tanto per citarne una. Ma la sua vera consacrazione è arrivata nel 2015 con L'Isola dei Famosi, che qualche tempo dopo le ha aperto le porte del Grande Fratello Vip e da lì, quelle del cuore del pubblico. Fama sì, ma il reality show le ha donato quanto di più bello potesse desiderare: il grande amore con Ignazio Moser, nato proprio tra le mura della Casa più spiata d'Italia.

Sfogliare il suo profilo Instagram è come spalancare una finestra sul mondo di questa giovane e bellissima influencer tutta "casa e lavoro". Non mancano scorci nella sua vita di tutti i giorni (come non emozionarsi di fronte alle immagini del suo nido d'amore con Ignazio), ma non possiamo che restare rapite dal suo gusto impeccabile e dalla sfilza di look che Cecilia Rodriguez ci dona, post dopo post.

Sempre al passo con le tendenze del momento, con un guardaroba griffato (da far invidia) e la genuinità da ragazza della porta accanto che non l'ha mai abbandonata. E che non possiamo fare a meno di adorare!

Bella come una primavera

I look di Cecilia Rodriguez sorprendono per la loro versatilità. Con semplicità e classe, la modella argentina sfoggia mise di ogni genere, riuscendo a dare quel tocco sbarazzino che non guasta mai. Un esempio? L'abito in ciniglia a fiori con balze sui fianchi è un inno alla primavera!

La vie en rose!

La bella Chechu ci insegna che basta davvero poco per essere al top e che possiamo osare con colori accesi e sgargianti, come questo pink! Linee minimal, tessuto super stretch, onde morbide sulle spalle e via, alla conquista della serata!

Tutta l'eleganza del jeans

Anche un semplice jeans bianco può diventare il capo più elegante che ci sia, se abbinato con i giusti accessori. Cecilia Rodriguez ci insegna come creare un look da città a dir poco perfetto in poche mosse: coda alta, occhiali da sole e una blusa con manica magiara super cool. I sandali rossi con fiocco, poi, sono un vero tocco bon ton!

Super sportiva (con stile)

Cecilia Rodriguez riesce a essere al top in qualunque occasione, anche indossando un look sporty glam che tutte possiamo copiare. Perché è importante essere eleganti e di tendenza, ma senza rinunciare alla comodità fuori dalle passerelle! Il contrasto tra il giubbotto di pelle, i pantaloni morbidi e i sandali gioiello è semplicemente perfetto.

Un angelo in passerella

Dobbiamo ammettere, però, che Cecilia Rodriguez dà il meglio di sé sui red carpet per i quali sceglie dei look preziosi e originali come solo una fashion addicted come lei può fare. Indimenticabile l'abito d'argento sfoggiato al Festival del Cinema di Venezia 2020: un angelo caduto dal cielo!

Gli accessori che fanno la differenza

Da vera amante della moda, la splendida Chechu riconosce l'importanza dei capi più classici, quelli per cui il tempo sembra essersi fermato ma che possiamo reinterpretare in chiave più contemporanea aggiungendo un semplice accessorio. Un esempio? Il tubino nero super stretch con maniche lunghe e doppi bottoni, abbinato a una mini bag a sacchetto con frange scintillanti.

Parola d'ordine: comodità

Chechu adora essere elegante e non indossa mai outfit casuali...ma casual sì! Tessuti morbidi e freschi che sottolineano i punti giusti (come il girovita) non possono mancare nell'armadio super griffato della modella argentina.

Il matchy matchy che ci piace!

Non potevamo certo dimenticare la passione di Cecilia Rodriguez per i look matchy matchy che adora sfoggiare con il suo bel fidanzato, Ignazio Moser! Possiamo dire che sono una delle coppie più belle (e alla moda) del mondo? Sì, possiamo dirlo.

Cechu, audace e iconica

Semplicità, comodità, originalità sono la cifra vincente dei look di Cecilia Rodriguez, ma non possiamo tralasciare la sua dirompente sensualità sudamericana che mette in risalto con abiti cut-out audaci e iconici.

Regina del red carpet

È giovane la splendida Chechu, ma possiede un'innata eleganza e un senso del gusto che ci ricordano le grandi icone della moda d'altri tempi. Sul red carpet non rinuncia ai colori sgargianti, mantenendo linee essenziali e classiche con gonne a sirena e bustier, perfette per metterne in risalto le forme.