Sì, anche Cindy Bruna stupisce con le trasparenze a Cannes

C indy Bruna a Cannes sfoggia un look meraviglioso fatto di trasparenze e sensualità, svelandoci un trend della prossima stagione

Cindy Bruna stupisce a Cannes con un look total black fatto di trasparenze e drappeggi, regalandoci uno sguardo a uno dei trend della prossima stagione. L’estate è alle porte ed è arrivato il momento di scoprire quali saranno i must have che ci accompagneranno nei prossimi mesi e i pezzi immancabili da tenere nell’armadio.

Fra gli imperdibili c’è il vestito-body, un capo sfoggiato dalla top model francese sulla Croisette. It-girl e star francese, Cindy ha sfilato sul red carpet con un look mozzafiato, indossando un body black, arricchito con uno strascico in tulle nero e un paio di calze Wolford. Favolosi gli accessori, perfetti per regalare fascino ed eleganza all’outfit: un mega cappello, collier scintillante e scarpe décolleté abbinate.

Il modo perfetto per svelarci quale sarà l’ossessione della prossima stagione, un capo rivisitato in versione chic che diventerà il compagno di tante serate. Sì, proprio così, perché il body si trasformerà durante l’estate nel vestito perfetto da mettere in valigia. Una tendenza audace – così come la tuta cut out – per donne indipendenti e che vogliono dare un twist al proprio look, rendendolo sensuale e femminile.

L’idea in realtà non è nuova, ma arriva dalle passerelle degli anni Novanta e dalla scelta di alcuni stilisti di ridurre al minimo gli abiti per esaltare le curve femminili. E se quest’inverno molti designer proponevano di indossare un pezzo unico per uscire di casa, scegliendo un maglione a collo alto e calze, con l’arrivo della bella stagione la soluzione per un look wow è il body. Audace e moderno, il body senza spalline o devoré è rigorosamente black. L’ideale per sostituire i micro abiti, abbinato a sandali ton sur ton e collant velatissimi.

La riconferma di quanto il body sia un pezzo jolly per costruire qualsiasi look. I modelli a disposizione sono tantissimi, da quello in pizzi a quello a stampa, passando per quello effetto vinile o con paillettes. Negli ultimi anni, complici gli stilisti, ha conquistato sempre più un posto d’onore in passerella, andando a sostituire crop top e mini camicie. Merito della sua immensa versatilità che ci consente di sfoggiarlo sia di giorno che di sera. Per l’ufficio, ad esempio, è perfetto abbinato ad un tailleur o a una giacca maschile ovesize. Di sera si trasforma in un abito sensuale e very cool, grazie alle calze velate nere e a tacchi vertiginosi. Il modo più audace per sfoggiarlo? Con i pantaloni a vita bassa per un boost di autostima.