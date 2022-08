I spirazioni anni '90 per il look sensualissimo di Valentina Ferragni ad Ibiza: un body che gioca con trasparenze e pantaloni camou; ti sveliamo l'outfit da copiare per le sere di fine estate

Le sorelle Ferragni sono vere e proprie icone di stile; se ad aprire le danze è stata Chiara con il suo blog oggi anche Valentina incanta le fan con outfit curatissimi, attenti ai dettagli e unici nel loro genere. L’ultima novità proposta da Valentina Ferragni è un look in verde con body trasparente sensualissimo abbinato a pantaloni mimetici. Un abbinamento che forse potrebbe sembrare azzardato ma che all’influencer dona moltissimo.

Valentina è a Ibiza con le amiche e per una serata all’insegna del divertimento sceglie un look sensuale, unico che condivide sui social con l’aggiunta di emoji per evitare la censura. I cuoricini, posizionati strategicamente, rivelano che il body è davvero trasparente!

Il look estivo è di chiara ispirazione anni ’90; il tema Nineties viene esplorato soprattutto con i pantaloni camouflage con tasconi laterali. Se i pantaloni hanno un look grunge e tendenzialmente sportivo, il body verde fluo impreziosito da micro cristalli e stringato è il vero protagonista.

Valentina ha utilizzato il look per divertirsi al Circoloco in compagnia, tra le altre di sua sorella Chiara, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. L’effetto vedo non vedo che mette in evidenza il seno dell’influencer è stato censurato per evitare blocchi da parte del social che è severissimo in fatto di nudità.

Valentina Ferragni ha scelto il verde: un colore che le dona moltissimo e gioca anche con la combo di due sfumature diverse. Da una parte il fluo del body, dall’altra il camou dei pantaloni. Un mix and match di stili che però funziona alla perfezione, anche se al primo sguardo poteva sembrare azzardato.

Valentina ci insegna che non bisogna aver paura di osare, giocando con stili e colori diversi. Inoltre con la sua bellezza e sensualità lascia tutti a bocca aperta.

La sorella più piccola della famiglia Ferragni si è distinta con un look che ha superato la censura social e ha conquistato l’attenzione di fan e follower; bilanciando alla perfezione un top audace con un pantalone dal look sportivo in perfetto stile anni ’90 l’icona di stile ci ha dato una splendida ispirazione che possiamo copiare come look serale di fine estate.