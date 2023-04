P rendi lo stile ispirato alle ragazze del West, aggiungi i look da vacanza in costiera e un twist boho chic: shakera e voilà, ecco l'estetica che sta raggiungendo le vette del successo!

Nella lista dei trend TikTok più forti per la primavera estate 2023 c’è una new entry: l’estetica Coastal cowgirl. Che in realtà esiste da un po’, e sul noto social l’hashtag #coastalcowgirl ha superato i 7 miliardi di visualizzazioni; ma il culmine lo sta raggiungendo adesso, con l’arrivo della bella stagione. Come testimoniato dall’impennata di ricerche su Google e dal sigillo di approvazione di parecchie celebs. A Coachella, per esempio, gli outfit da “cowgirl costiera” hanno vinto senza riserve. Ma di cosa si tratta esattamente? E come spiegare questa nuova ossessione fashion?

Cos’è l’estetica Coastal cowgirl

Non bisogna confondere l’estetica Coastal cowgirl con lo stile country chic. Perché se quest’ultimo è principalmente ispirato al West e alle donne dell’epoca, la nuova tendenza punta sulla contaminazione e sull’estrema semplicità: ecco le ragioni dell’incredibile successo.

Potremmo dire che il country chic incontra gli outfit vacanzieri (“da costiera”, appunto), o comunque i capi essenziali per la bella stagione. Quelli freschi, leggeri, easy ma glam.

Camicia in denim con shorts e texani

… Quindi come vestirsi?

Quindi non ci sono regole rigide. Non c’è necessità di fare particolari acquisti, con poche eccezioni. In sostanza, abbiamo già nell’armadio tutto ciò che occorre. L’abilità sta negli abbinamenti. I pezzi western – definiamoli così – non devono prevalere, ne basta uno. Magari due, se ne abbiamo voglia. Fondamentale, invece, è che sia elevato il grado di personalizzazione.

Però sì, i must have ci sono anche in questo caso. Ed è stata la vox populi a sceglierli: da qualche settimane si stanno moltiplicando le ricerche online di stivali texani, cappelli da cowboy, fibbie per cinture. Gli shorts e le gonne in denim e le canotte bianche e nere, a tinta unita, meritano di essere inseriti nel check.

Mini dress con frange e texani con trench classico

E poi via libera agli abiti candidi e a fantasie floreali, in cotone o lino, dall’impronta boho; alle t-shirt e ai top cropped, ai cardigan sottili (lunghi o meno), alle gonne a ruota o plissettate, alle camicie. Ai corsetti, tra i protagonisti indiscussi del momento. Ai jeans, naturalmente. Meglio se a vita bassa e gamba larga. Se l’aria è fresca, vai con la giacca di pelle, il giubbotto in denim oppure il trench. Il risultato finale dev’essere un look chic e cool, ma rilassato.

Total look dall'estetica Coastal Cowgirl

Ecco la nostra gallery: un’ondata di vibes da coastal cowgirl!

Zara 1/10 Stivali da cowboy bicolore (ZARA) Guess 2/10 Shorts in denim (GUESS) H&M 3/10 Canotta corta (H&M) Replay 4/10 Cappello da cowboy in paglia (REPLAY) Twinset 5/10 Abito in mussola e pizzo (TWINSET) Pinko 6/10 Abito in cotone con stampa tropicale (PINKO) Miss Sixty 7/10 Gonna in denim (MISS SIXTY) Victoria's Secret 8/10 Corsetto con ricami floreali (VICTORIA'S SECRET) Orciani 9/10 Cintura in cuoio con turchesi (ORCIANI) Miu Miu 10/10 Camicia in chambray (MIU MIU) PREV NEXT