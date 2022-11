C hic e sofisticato, eppure rassicurante. Così versatile da rivelarsi perfetto anche per gli outfit più casual. Per lungo tempo è stato forse sottovalutato, ma adesso si prende la sua rivincita.

Tra i colori più trendy per l’Autunno Inverno 2022 2023 c’è anche il color cammello. Che da una parte è un grande classico, dall’altra una sorta di eccezione rispetto alle tonalità joyfull che ormai da un po’ trionfano anche nella stagione fredda.

È una tonalità neutra, una delicata gradazione di marrone. Per lungo tempo, molti l’hanno considerato un colore “da grandi”, serio e formale; da ufficio, da mamme e da nonne, insomma. Ma adesso le cose stanno in modo nettamente diverso. Il cammello s’è preso la sua rivincita. E seduce tutti, zoomers compresi.

I punti di forza

I punti di forza del color cammello sono tanti. Anzi, più ci pensiamo e lo indossiamo, più ne mettiamo a fuoco. Quello immediato: trattandosi di una nuance neutra, rende possibili svariati abbinamenti cromatici. È chic e sofisticato, ma al contempo rassicurante e familiare. E basta scegliere le combo giuste perché diventi anche espressione di uno stile urban e casual. Il camel è perfetto nella quotidianità come nelle occasioni particolari, dalla mattina alla notte.

È inoltre esponente del power dressing, affianca fieramente i colori più decisi e d’impatto; la dimostrazione – qualora ce ne fosse bisogno - che anche la sobrietà e la classe fanno rima con “potere”.

Credit: Getty Images

Come abbinarlo

ll color cammello si abbina a qualsiasi altra tonalità: non esistono combinazioni da bocciare, anche se molto contano i gusti personali. E conta anche l’effetto che si desidera ottenere. Per renderlo più deciso, il sodalizio perfetto è quello con il nero. Per accentuarne la luminosità e morbidezza, invece, largo al bianco. Naturalmente, ben vengano pure tutti gli altri colori neutri, dal grigio al panna.

Con i pastelli – azzurro in primis – si ottengono combinazioni ultra glam. Ma lo stesso dicasi per le tonalità fluo, a cominciare dal fucsia. E che siamo nel pieno della fucsia mania, non è più una notizia per nessuno.

Nel caso dei colori intensi e accesi come il rosso, il giallo e il verde, invece, il cammello diventa quasi uno sfondo. Non passa certamente in secondo piano, ma in un certo senso assume il compito di sottolinearli. L’arancio è un suo parente, quindi ovvio che insieme funzionino alla grande. Nel segno del… calore.

Credit: Getty Images

Non solo cappotti e trench

Dici color cammello e vengono subito in mente il cappotto lungo, avvitato e/o doppiopetto oppure over, e il trench. Ma adesso è d’obbligo andare anche oltre. Per restare in tema di capispalla, stanno andando forte anche il trench in pelle (che, a prescindere dalla tonalità in questione, a sua volta ha fatto il suo ingresso tra le nuove tendenze), i bomber e le giacche di pelle con collo in pelliccia.

E poi i morbidi pullover e cardigan, i pantaloni dal design classico ma anche i cargo, le maxi camicie, i blazer. Gli abiti in maglia. La gonna color cammello sta entrando in scena gradualmente, soprattutto nelle versioni midi.

Credit: Getty Images

Camel block

Un trend nel trend: il camel block. Per molti, la perfetta alternativa al total black; ugualmente chic, ma con un minore grado di austerità. Color cammello dalla testa ai piedi, dunque. E il tailleur pantalone, naturalmente, entra subito in gioco. Seguito a ruota dal vestito in maglia.

L’eventuale capospalla, in questo caso, è meglio che sia lungo. Quasi a porre l’accento sulla scelta stilistica in questione. Rischio noia? Una questione soggettiva. Utilizzare le scarpe, la borsa e altri accessori come note cromatiche d’accento, però, è un’idea magnifica. Nonché un modo per personalizzare ulteriormente il look.

Credit: Getty Images

Gli accessori

Gli accessori, dicevamo. Per chi non ha ancora familiarità con il color cammello, rappresentano un buon punto di partenza. Ma d’altra parte, sono da sempre un must per chi ama lo stile classico. La novità dove sta? Sta nel fatto che questa nuova stagione d’oro ha notevolmente ispirato i creativi ed è evidente soprattutto nelle borse: la scelta per l’Autunno Inverno 2022 2023 è a dir poco ampia.

Quanto alle scarpe, in pool position troviamo gli stivali, gli stivaletti e le décolleté. Ma non sottovalutare le sciarpe color cammello, che potrebbero diventare… virali.

Credit: Getty Images