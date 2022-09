Casual, ma anche estremente glamour: il look di Elodie è da copiare

G rande protegonista in veste d’attrice sul red carpet dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Elodie conquista Instagram con un look bossy, sensuale e super glamour tutto da copiare.

L’abbiamo vista elegantissima sfilare a Venezia, dov’è stata una delle indiscusse protagoniste della 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica grazie sia alla sua interpretazione sul grande schermo con il suo film di debutto "Ti mangio il cuore", che al suo stile eclettico e ormai inconfondibile.

Elodie si conferma, ogni giorno di più, paladina di uno stile libero da preconcetti, libero di esprimere se stesso senza barriere. Sexy, ribelle, raffinata e chic, ogni volta che vuole e quando lo vuole. E gli ultimi scatti di Instagram lo confermano. La cantante romana inaugura settembre con outfit glam e super femminile con immancabili dettagli sexy che la rendono divina e graffiante.

Ma in cosa consiste nello specifico l’outfit scelto dalla bella Elodie? Il look si compone di due pezzi forte: una camicia e una gonna midi. La camicia in una delicata sfumatura d’azzurro chiaro è un essential assoluto nell’armadio di ogni donna. Spesso rubata direttamente dall’armadio del proprio compagno, la camicia azzurra in cotone permette di rendere elegante e raffinato anche il look più semplice, donando quel quid di classe in più che non passa di certo inosservata.

Lo chignon super classy

Ed Elodie lo sa bene e la abbina a una gonna midi color cammello in ecopelle, con dettagli più chiari sulla parte anteriore. La chicca che fa la differenza? Dalla camicia si intravede il reggiseno nero di pizzo, un dettaglio che dona all’intero outfit una marcia in più. E che dire dell’hair style?

Uno chignon super classy tirato e luminoso che scopre il viso della splendida cantante e attrice italiana e si dimostra anche una perfetta acconciatura anti afa. E i gioielli? La scelta è ricaduta su un paio di orecchini pendenti che irradiano ancora di più l’incarnato luminoso della splendida Elodie. Un look tutto da copiare!