M aniche a palloncino, fiocchi, nastri, corsetti, pizzi, merletti, rouches e colori tenui, il tutto condito da una innocente sensualità delicata e un forte tocco di empowerment femminile. Anno 2024, lo stile coquette si trasforma e ci rende creature più libere che mai.

Sono bastate due sfilate e un film per convincerci: il coquette trend questa primavera sarà tra i must-have. Lasciateci spiegare: tutto ha inizio con l’hype della pellicola di Yorgos Lanthimos Povere Creature!, che già sulla carta ci aveva incuriosito, ma invero ci ha definitivamente conquistato quando abbiamo visto i costumi di scena indossati da Emma Stone nei panni di Bella Baxter. Poi sono arrivati i défilé Haute Couture di Jean Paul Gaultier by Simone Rocha e di Maison Margiela by Jhon Galliano e lì, tra un corsetto e una andatura traballante, il clash creativo tra le due arti è stato lampante. In entrambi vediamo maniche esagerate, corsetti, rouches, balze e nastri, ma in realtà tra metri di stoffa si nota anche un mix esagerato di stili, -core ed estetiche che fanno evolvere la tendenza coquette rendendola più contemporanea (e potente) che mai.

Un look coquette + hairstyle con nastri

Abbiamo già parlato dell’estetica coquette, che a ben vedere va intesa ed interpretata andando oltre la sua connotazione letterale. Soprattutto oggi che questo stile paradossalmente studiatissimo vuole scardinare vecchi codici del costume, prendendosi la libertà di interagire e mixarsi con altri contesti estetici. In sostanza, punta a rinnovarsi nella sua forma più contemporanea, diventando espressione attuale della donna romantica ma seducente. Forte ma delicata. Costruita nel suo massimalismo, ma semplice nei dettagli. Timida e spregiudicata allo stesso tempo. Creativa.

Bella Baxter, Maison Margiela e Simone Rocha cosa hanno in comune con il coquette trend dunque? Le impressioni, il recupero di certi stilemi retrò e l'idea di attualizzare la nostalgia di una moda passata, plasmandola a nostra immagine e somiglianza (reale o meno). Quindi riecco le camicette con maniche balloon portate insieme a shorts casual. Ecco le gonne a palloncino con le polo. O ribbon top su jeans skirt e collane di perle trasformate a tracolla per la borsa. Certo, il classico total outfit non esclude il rosa, le Mary Jane e quei corpetti che tutte ricordiamo sulle passerelle anni '90 di Chanel e Valentino. Fare uno step in più sta a te: puoi incorporare trasparenze o un tocco underground volumetrico, che non ingombra ma dà movimento. Insomma, lo stile coquette 2024? Un bel guanto di sfida alla moda, ma che personalità!

Ti lasciamo con una gallery dove troverai alcuni capi per completare il tuo outfit coquette! Ora non ti resta che aggiornare la tua wishlist.

