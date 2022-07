T riangoli con lacci in vita, bikini all'uncinetto o dai colori pop, modelli sparkling che si accendono con la luce del sole: la proposta è ricca a variegata. Rinfreschiamoci insieme le idee con i costumi Calzedonia 2022

Voglia di tintarella, voglia di mare. Voglia di spalmarsi su un lettino e attrarre tutto il sole del mondo; ma anche di passeggiare sul bagnasciuga, giocare a racchettoni... insomma: godersi l’estate. E questo significa, naturalmente, anche sfoggiare i nostri amati costumi da bagno. Una personale collezione che ogni anno esige di essere arricchita, si sa. Allora, quali sono le principali tendenze costumi estate 2022? Indubbiamente i triangoli con lacci in vita, i modelli sparkling e quelli dai colori pop; ma anche i bikini a fascia e i costumi effetto stropicciato. Senza dimenticare che il crochet sta facendo furore e che certi classici, come le fantasie floreali, ci conquisteranno sempre.

Ma passiamo subito dalla teoria alla pratica: ecco un focus sui costumi Calzedonia 2022. Che mantiene saldo il suo posto tra i brand più apprezzati dalla Gen Z (ma non solo!).

Bikini push up

Il push up è un fedele alleato in tutti i casi, che il seno sia generoso o meno: regala volume, sostiene, in molti casi fa sentire più sicure. Tra i costumi Calzedonia 2022 troviamo diversi bikini con top dotato di coppe, anche leggermente imbottite ed estraibili. Il décolleté è valorizzato con naturalezza.

Triangoli con lacci in vita

Se il triangolo con lacci è ormai un must, quello scorrevole con lacci da avvolgere intorno al busto è un trend sempre più forte. Anche perché il grado di personalizzazione sale: il laccio si può annodare davanti o dietro, incrociare, sistemare a mo’ di cinturino. Tra le proposte Calzedonia più gettonate, quello a fantasia jungle.

Due pezzi a fascia

Il bikini a fascia è irrinunciabile per le perfezioniste dell’abbronzatura, per chi detesta con tutta se stessa i temibili “segni”. La proposta di Calzedonia è variegata; comprende top con fasce imbottite, con lavorazione punto bambola, con balenette laterali. In alcuni casi, le imbottiture si possono acquistare a parte. Quanto a colori poi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Fantasie floreali

Diciamolo, con i costumi a fantasie floreali si va sempre sul sicuro. E se per un periodo è sembrato avessero perso appeal, adesso hanno ritrovato tutto il loro fascino. Fiori piccoli e delicati, o al contrario maxi; fiori coloratissimi o dalle tonalità più lievi: bisogna soltanto scegliere. Anche in questo caso, Calzedonia risponde con prontezza.

Costumi sparkling

C’è un richiamo a cui difficilmente le fashioniste resistono: quello dei costumi sparkling. Brillano, riflettendo la luce del sole, e seducono. Tra le proposte costumi Calzedonia 2022 troviamo sia due pezzi che costumi interi, in tessuti glitter con filato lamè, spesso abbinato alla microfibra shine. Alternative interessanti sono anche i modelli con parti ricoperte di paillettes oppure arricchiti da piccoli strass.

Tendenza crochet

La tendenza crochet, decisamente, non ha più bisogno di presentazioni. Ha invaso il guardaroba estivo e la cosa ci fa parecchio piacere, ammettiamolo. Naturalmente, ha fatto il suo ingresso anche nella moda mare. E c’è da dire che i costumi Calzedonia all’uncinetto meritano la promozione: colorati, easy, con sapienti richiami retrò.

Colori pop

Il colore è il protagonista indiscusso dell’estate 2022. Intenso, acceso, anche abbagliante. Le tonalità bold sono diventate il simbolo di una voglia di liberazione che accomuna tutti, insieme alla speranza che quelle restrizioni causate dalla pandemia restino solo un brutto ricordo. Calzedonia si allinea a questo mood ottimista, mettendo in campo bikini e costumi interi decisamente pop. Le nuance più richieste? Fragola, giallo limone, turquoise, arancio, rosso.

Costumi effetto stropicciato

Ci riporta indietro fino agli anni Novanta, ci fa anche venire in mente l’insuperabile Julia Roberts di Pretty Woman: il costume effetto stropicciato. Interi o due pezzi, i modelli di questo tipo hanno catturato la nostra attenzione gradualmente, con quell’estetica quasi ironica e un’idea di grande comodità. I tessuti goffrati e crinkle, insieme alle lavorazioni punto smock, sono tra le scommesse (anche) di Calzedonia per quest’estate.

Fantasie tropical

Le fantasie estive per eccellenza, soprattutto in fatto di beachwear? Quelle tropical, naturalmente. Che non solo sono portatrici di energie positive, ma alimentano l’immaginazione: magari non è possibile godere personalmente di certi esotici paesaggi, ma averli addosso è già un passo avanti. Non trovi anche tu?

Costumi in spugna

Negli anni Sessanta la spugna era la materia prima prediletta in fatto di costumi, più in generale di abbigliamento da mare. Negli anni Novanta ha vissuto un nuovo periodo d’oro e poi, sostanzialmente, è finita nel dimenticatoio (teli e accappatoi esclusi, ovviamente). Ma ora eccola di nuovo tra noi, più soffice e versatile che mai. Una new entry tra i tessuti per lo swimwear 2022 di Calzedonia, anche a basso impatto ambientale. Quindi eco-friendly. Sono due pezzi con bra top declinati in diverse tonalità pastello, tra cui il rosa confetto e l’azzurro cielo, oppure dalle fantasie floreali.