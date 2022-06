D ai bikini agli interi i costumi non sono mai abbastanza! Arrivati finalmente alle porte della stagione calda, ecco i modelli swimwear su cui puntare per l’estate 2022

Ormai ci siamo: l’estate sta per esplodere e con lei la voglia di sole e mare. Non stiamo più nella pelle dal desiderio di correre a sdraiarci sul bagnasciuga!

Certo, prima tocca organizzarsi. Per esempio: hai già rivisto il tuo “parco swimwear”? Oh sì, finalmente è arrivato il tanto atteso momento in cui mettere mano ai costumi per l’estate 2022. Ma cosa ci riservano le nuove collezioni?

Come sempre più spesso accade, anche quest’anno troviamo modelli per tutti i gusti. Dal pratico bikini al raffinato one piece, non avrai che da scegliere perché i trend vengono in effetti declinati in tutte le versioni e in tutte le salse.

E qui viene il bello perché – tra stampe colorate, glitter e dettagli cut-out - le tendenze costumi estate 2022 sono così invitanti, sfiziose e cool che siamo pronti a scommettere che scegliere un solo nuovo modello (ma perché uno soltanto poi?) sarà una vera impresa!

Ebbene noi, di tendenze beachwear fortissime per questa spring summer, ne abbiamo contate ben sette. E con loro abbiamo fatto una selezione di costumi da bagno che ci hanno già fatto perdere la testa… lasciati tentare!

Fiori sulla sabbia

Sembrerebbe una cosa impossibile, eppure quest’estate sbocceranno fiori di ogni genere e sorta sulle spiagge! No, non scherziamo: le nuovissime collezioni di costumi 2022 ci restituiscono un ritorno alla flower print che non si vedeva da un po’. Dai micro fiori delicati e romantici a versioni maxi pop e contrastate è solo una questione di gusti. Tu quali pattern floreali preferisci per il bagnasciuga?

Top bikini fiorato CALZEDONIA Slip bikini fiorato CALZEDONIA Triangolo a fiori H&M Slip a fiori H&M Costume intero flower print MANGO

Arricciature e increspature

Proprio come le onde del mare, anche il beachwear più cool di stagione si increspa a tutto spiano.

Ecco che i costumi per l’estate 2022 propongono dettagli con morbide arricciature (tra l’altro perfette per chi cerca un po’ di volume extra!) oppure texture increspate dal sapore perfettamente in linea con il gusto Y2K. Solo una piccola avvertenza: sembrerebbe davvero impossibile non innamorarsi di questo trend!

Reggiseno triangolo texturizzato con increspature UNITED COLORS OF BENETTON Slip texturizzato con increspature UNITED COLORS OF BENETTON Costume intero con parte superiore arricciata KINDA 3D SIMWEAR Reggiseno bikini in tessuto increspato & OTHER STORIES Slip bikini in tessuto increspato & OTHER STORIES

Audaci scollature

Un pizzico di glamour anche sotto l’ombrellone? Yes, please! Le collezioni costumi estate 2022 parlano chiaro: linee sinuose e scolpite sono perfette per un’estate davvero carica di charme!

E quindi via a one piece dal taglio simile a bustier o a top super-chic con scollature profonde e verticalizzanti oppure a cuore, perfetti per la spiaggia come per l’aperitivo. Provali (anche) sotto a una pencil skirt in maglia o a un paio di pantaloni palazzo: capirai cosa intendiamo!

Costume intero con scollo profondo a cuore ZARA Costume intero con scollo profondo LA PERLA One piece con scollo profondo OYSHO

Sparkling & co.

Ma il glamour “balneare” non finisce qui!

Materiali iridescenti e sparkling saranno ancora in primo piano tra il beachwear più cool. Via libera dunque a lurex scintillante, ma anche a paillettes e cristalli. La vera novità è però rappresentata dalle finiture lucidissime, metallizzate o glossy, così come dai dettagli gioiello. E ora dicci: tu quanta voglia hai di brillare questa estate?

Costume in tessuto metallizzato DOLCE & GABBANA Reggiseno bikini in lurex GOLDENPOINT Slip bikini in lurex GOLDENPOINT Costume con paillettes YAMAMAY

Cut out

Si scrive “uno dei trend più forti nel ready to wear”, si legge “cut out”. Ebbene sì, questa tendenza così hot per questa stagione arriva anche sulle spiagge con costumi davvero irresistibili!

Dai più raffinati one piece con piccoli tagli sul monospalla (portabilissimi anche a mo’ di body sotto ai pantaloni) ai più audaci con addome in bella vista, la scelta è davvero ampia. Non ti resta che scegliere il tuo favorito!

Intero con fantasia bandana e motivo cut out CHIRA FERRAGNI COLLECTION Intero con dettaglio cut out MISSGUIDED su ZALANDO One piece con dettaglio cut out PULL & BEAR

Costumi a tinte forti

E le nuances? Certo i classici neutri non mancano nelle collezioni, ma la quota cool è rappresentata senza dubbio da tavolozze piene e pop.

Dai colori fluo in pieno stile Y2K alle tinte acide c’è un po’ di tutto, l’importante è che il colore sia protagonista. E la buona notizia è che con la tintarella queste sfumature sono davvero favolose!

Top triangolo con motivo zebrato verde fluo TEZENIS Slip con motivo zebrato verde fluo TEZENIS Intero azzurro intenso PARFOIS Bikini verde acido PALMIZIA

Su con la vita!

E a proposito di dettagli recuperati dai primi anni 2000: a dispetto del gusto Y2K che imperversa un po’ ovunque, c’è un trend beachwear che si riconferma dagli anni passati e che – ne siamo certi – piacerà moltissimo a chi non si dà pace per il continuo abbassarsi del baricentro nei capi. Su con la vita (in tutti i sensi!): i costumi high waist sono ancora di moda!

Oh sì, senza curarsi della vita sempre più bassa in gonne e pantaloni, bikini dal gusto spiccatamente retrò sono stati ancora avvistati nelle collezioni più cute. Insomma, se sei del team “vita alta” dacci dentro in spiaggia!

Bikini con slip a vita alta ITALIAN FLAVOUR Reggiseno bikini ARKET Slip a vita alta bikini ARKET Reggiseno a bandana WOLFORD Slip a vita alta bikini WOLFORD