L’outfit in pelle di Deva Cassel ricorda Matrix. Ed è una vera esplosione di sensualità

T ra proibito e trasgressione, la tuta in pelle di Deva Cassel è un inno alla sensualità, oltre che un tributo al look di mamma Monica Bellucci nell'indimenticabile Matrix

Ci siamo innamorate profondamente dell'outfit in pelle condiviso da Deva Cassel, e che ricorda in modo incredibile il look di scena proposto da mamma Monica Bellucci per il film Matrix. Nulla è come la pelle, ammettiamolo. Da sempre associata alla sensualità estrema, è un tripudio di proibito e trasgressione che non possiamo non amare e condividere.

Deva Cassel è la figlia d'arte - di Monica Bellucci e Vincent Cassel, per la precisione - che si divide tra Italia e Francia, con un cuore "spaccato" in due. E da ambedue i Paesi sembra aver "ereditato" il meglio. Del resto, non è un caso se viene spesso considerata come una giovanissima promessa del fashion. E lo è proprio in virtù dei look che propone sui red carpet, o anche per le strade di Parigi. Di certo, sul suo profilo Instagram non manca mai di condividere ispirazioni dell'ultimo momento, che entrano di diritto nelle tendenze, come il suo outfit in pelle.

Il mondo è sempre più ai piedi della Cassel: i look che propone non sono mai casuali. L'attuale diciassettenne ha di fronte a sé parecchie sfide da raccogliere. Tuttavia, ha dalla sua un portamento incredibile, eredità raccolta dalla madre, Monica Bellucci, i cui look sui red carpet sono sempre stati iconici. Nonostante gli anni che passano, rimane una incredibile fonte d'ispirazione per le amanti della moda.

La tuta in pelle nera di Deva è quel must irrinunciabile, quasi proibito, che sentiamo di volere nel nostro armadio, per osare, o magari per una serata in giro con le amiche. Ben poco è più sensuale della pelle, che descrive alla perfezione quella trasgressione che a volte abbiamo bisogno di portare nel nostro armadio di fashioniste. A tal proposito, i capi in pelle sono il trend per l'inverno: possiamo attingere per rivoluzionare un po' il nostro stile.

L'outfit in pelle di Deva Cassel è quasi un'eccezione: ci aveva abituate a look dal taglio semplice ma chic. Oltre a leggerci un omaggio all'interpretazione della Bellucci nell'indimenticabile Matrix, vogliamo vederci un passo successivo verso una maturazione dello stile. Dopotutto, il 12 settembre compirà diciotto anni: una soglia importante, che è anche preceduta da un periodo di riflessione, di cambi, di prove. Di stili che si mixano e si concretizzano. E la pelle le sta davvero un incanto: un look super promosso.