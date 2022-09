L’abito di Dua Lipa a Parigi è il tocco chic e retrò tutto da amare

S ensuale e super chic, Dua Lipa incanta con un abito magnetico in pieno stile parigino

Tolti i panni da sexy cowboy 2.0 del video del suo ultimo singolo Love Again, Dua Lipa si mostra più chic che mai in un nuovo scatto su Instagram. La regina di Spotify, prima donna con ben quattro canzoni sopra il miliardo di stream sulla piattaforma, in questi giorni si trova a Parigi per una serie di eventi importanti legati al lancio di un prodotto di cui è musa e testimonial. Parliamo della nuova versione di Libre Parfum Yves Saint Laurent, un profumo intenso, romantico e provocatorio di cui la cantante britannica è testimonial dal 2020.

E nulla è lasciato al caso nella sua mise impeccabile per l’evento di lancio che si è svolto in uno dei locali più cool della capitale francese. La splendida Dua Lipa ha infatti optato per un look raffinato e sensuale. Un abito da cui fa capolino un dettaglio che è un vero e proprio omaggio a una delle note principali di Libre Parfum Yves Saint Laurent.

Il dettaglio dell'abito è un omaggio al profumo

Di un total black senza tempo e con una profonda scollatura posteriore che scopre la schiena, il long dress scelto da Dua Lipa per l’occasione è finemente drappeggiato dalla vita in giù ed è caratterizzato da una scollatura a V resa ancor più sexy da un fiore nel centro. Ed è proprio il fiore il chiaro omaggio al profumo di cui è musa.

Lavanda e fiori d’arancio sono tra le note inconfondibili di Libre Parfum Yves Saint Laurent e Dua Lipa ha deciso di omaggiarli insieme optando per un fiore che ricorda, nella forma, i fiori d’arancio e nel colore la lavanda. E che dire dell’hair style? Un raccolto retrò dalla bombatura posteriore perfetta per dare volume anche ai capelli più sottili e un makeup glow, con smokey eyes intenso che dona un’allure 100% parisienne all’intero look!