Dal palco alla mise super chic: Dua Lipa sa come farci sognare

L o stile di Dua Lipa cambia e si trasforma in modo inaspettato: il look minimal e chic è da copiare ora!

Dua Lipa ridefinisce il suo stile e ci regala un look inedito, minimal e super chic. La cantante è nota per i suoi outfit audaci e coloratissimi, in pieno mood Y2K. L’abbiamo vista spesso sfoggiare pantaloni a vita bassa sensualissimi, micro top e tutine effetto second skin.

Proprio per questo l’ultimo look, opera dello stylist Lorenzo Posocco, ha stupito i fan di Instagram. Per la prima volta infatti Dua Lipa ha sperimentato un outfit decisamente minimal, conquistando il favore della critica con la sua eleganza. Nello scatto pubblicato sui social la vediamo indossare un total look firmato Bottega Veneta.

A catturare lo sguardo è senza dubbio la camicia maschile, bianca e gessata. Un pezzo indossato già da un’altra celebrity. Si tratta dell’attore Kodi Smit-McPhee che, ospite del Met Gala 2022, aveva sfoggiato questo pezzo cool con guanti in pelle rossi e una preziosa spilla a chiudere il colletto. Dua Lipa ha deciso di reinventare l’uso della camicia, vestendola come un maxi abito, cortissimo ed essenziale. Per completare il look, la popstar ha scelto un paio di stivali cuissardes con motivo intrecciato, di un bianco candido e decisamente audaci.

D’altronde il chemisier, ovvero l’abito camicia, è da sempre una tendenza che ci accompagna non solo d’estate, ma durante tutto l’anno. Si tratta infatti di un capo che si può sfoggiare in tantissime occasioni, decisamente minimal, ma perfetto se abbinato ad accessori diversi a seconda dello stile. In versione mini, midi oppure maxi, il chemisier è sempre una garanzia. Da impreziosire con una cintura ton sur ton oppure da scegliere in palette cielo.

Quello che ci piace di più di questo dress è la sua capacità di esaltare qualsiasi shape, consentendo di giocare con abbinamenti sia casual che chic. Un capo che non passa mai di moda e che si può sfoggiare con tipi differenti di scarpe, dalle tanto amate sneakers – per una giornata di passeggiate e corse – ai sandali bassi – per il mare – passando per le zeppe e i sandali con il tacco alto.

Il modello più cool? Resta quello di Dua Lipa. Dal taglio maschile, nei toni del bianco e del grigio, leggero e impalpabile, freschissimo per l’estate e da sfoggiare con tacchi vertiginosi, per essere minimal, ma senza rinunciare a un tocco di femminilità.