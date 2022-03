P ossiamo essere comode ma super chic per una passeggiata in città? Elena Santarelli ci insegna non solo che si può, ma anche che è davvero molto semplice: basta scgeliere gli accessori giusti!

"È un semplice post", scrive Elena Santarelli su Instagram. "Prendiamo subito appunti", aggiungiamo noi! Sì, perché la conduttrice la sa lunga in fatto di stile e ancora una volta ci insegna ad abbinare sapientemente capi e accessori di gran tendenza. Di cosa parliamo? Ma naturalmente del blazer a quadri e del marsupio indossato a tracolla, che Elena Santarelli sfoggia sorridente per le vie di Roma con la sua proverbiale classe e un sorriso a cui - dobbiamo ammetterlo - è difficile resistere.

Il passato incontra il presente in un blazer che rispecchia appieno quello stile granny chic che piace tanto alle giovanissime. Ma, a quanto pare, non sono affatto sole: con i suoi 40 anni (portati divinamente) Elena Santarelli ci dimostra che questo stile è perfetto anche per le "anta" che vogliono stare al passo con i trend del momento.

Il look che Elena Santarelli ha condiviso con i suoi follower di Instagram è una perfetta lezione di stile per essere impeccabili nella prossima primavera. Cosa occorre per vestirsi "come la nonna"? La semplicità è tutto. La conduttrice e modella indossa un semplice top nero e un blue jeans di tonalità scura, perfetti per mettere in risalto il blazer lungo a quadri con doppi bottoni di Pinko, nelle tonalità più tenui del beige. E la trama arricchita dal filato rosso rende l'insieme ancor più allegro ma senza rinunciare alla sobrietà!

Ma è con gli accessori che la Santarelli fa centro. Anzi, con un accessorio in particolare che di certo non vi sarà passato inosservato. Se è vero che lo stile granny chic vorrebbe le clutch e le handbag con manico rigido (molto nonna style), d'altro canto per una passeggiata dobbiamo optare per qualcosa di più comodo e pratico. Ed ecco che Elena Santarelli ci dà un suggerimento imperdibile: la borsa marsupio!

Sfatiamo una volta e per tutte il mito secondo cui il marsupio è un accessorio antiestetico. Come possiamo vedere ci sono delle eccezioni ricche di stile! La borsa in pelle martellata di Marks and Angels è semplice ma super grintosa, la scelta ideale per chi cerca praticità e glamour.

Capelli raccolti, occhiali da sole e via. Elena Santarelli è pronta per insegnarci ad essere super chic anche durante una passeggiata!