Rock, grinta, sensualità: che must il total black di Elisa Maino a Portofino

S plendida ode al total black: ecco l'ultimo outfit sfoggiato da Elisa Maino da cui prendere ispirazione subito

Il total black è la vostra coperta di Linus? Allora dovete assolutamente dare un’occhiata all’ultimo outfit sfoggiato dalla splendida Elisa Maino che reinterpreta il classico dei classici in chiave rock e super grintosa. L’influencer da quasi 6 milioni di followers su TikTok è una delle trendsetter italiane con maggiore seguito e il suo stile è la chiave del suo successo.

Contemporaneo, fresco e glam, lo stile di Elisa Maino gioca sapientemente con mix&match di capi basic e dettagli che fanno la differenza, sperimentando con accenti fluo, accessori con pattern stravaganti speziati da quell’allure sbarazzina che è il suo marchio di fabbrica.

Stavolta però, in vacanza nell'incantevole Portofino, Elisa decide di puntare tutto su un classico senza tempo, il total black e lo fa in modo magistrale. Vediamo da vicino i dettagli di questo look tutto da copiare.

Ode al nero e attenzione ai dettagli

“I found my love in Portofino” queste le parole a corredo degli scatti postati su Instagram dall’influencer italiana che omaggia il borgo ligure con una serie di immagini che ne celebrano le bellezze e in cui lei sfoggia un look sensuale e decisamente rock, ma soprattutto (e per tante di noi è fondamentale, ammettiamolo) portabilissimo e pratico.

Elisa opta infatti per un top basic nero e un paio di wide high jeans a vita alta in una punta di washed black di gran tendenza. Giubbotto crop anch’esso total black e anch’esso in denim e l’ode al nero è completa. O quasi? Quasi, perché Elisa punta sul nero anche per quanto riguarda gli accessori: scarpe stringate con platform e handbag nera con nappe e piccole borchie per un tocco rock ancora più evidente. Occhiali da sole d’ordinanza, coda di cavallo, orecchini e collana a doppio filo con croci in oro (per donare luminosità al viso) e l’outfit da cui prendere ispirazione pienamente, è pronto!