Total white, total chic: il look di Elisa Maino per i suoi 20 anni è un vero incanto

L a splendida influencer Elisa Maino festeggia i suoi 20 anni in grande stile. Ecco i dettagli dell’abito mozzafiato

Fabulous 20, è questa la scritta al neon rosa che campeggia nel locale del party organizzato in occasione dei 20 anni della regina di TikTok Elisa Maino. La splendida influencer ha incantato tutti gli invitati alla festa con un look total white che non vediamo l’ora di descrivervi nel dettaglio!

Palazzo Parigi, pieno centro di Milano, Elisa Maino accoglie gli ospiti del suo party esclusivo con un abito etereo, impalpabile, candido e sensuale che ha fatto in poche ore il giro del web!

Firmato Alberta Ferretti è un trionfo di purezza e sensualità, in un ossimoro visivo che si rifà perfettamente al mood della festa, impeccabilmente sintetizzato nella caption di uno dei tanti scatti della serata: "Crazy twenties and always très chic".

L'abito total white firmato Alberta Ferretti

La bella Elisa infatti ha deciso di stupire i suoi ospiti con un vestito di seta e chiffon total white, fasciato sulla parte anteriore, con vertiginoso scollo a V e maniche a pipistrello leggere e morbide. Il tocco di stile che fa la differenza? Il cappuccio che strizza l’occhio al velo da sposa e che rende l’outfit estremamente glamour. Come una novella Monnalisa, Elisa Maino ha scelto di valorizzare i suoi lienamenti dolci con waves morbide e luminose e un makeup intenso e glow.

La base luminosa e il contouring perfetto fanno da tela a uno smoky eyes enfatizzato da una linea di eyeliner per un cat eye che conquista. Labbra nude, un velo di lip plump al centro delle labbra e il makeup per festeggiare i 20 anni è pronto!

Il lancio del bouquet



Chicca finale? Il lancio del bouquet. Quell’abito deve aver suggerito immediatamente agli ospiti che qualcosa di inerente alle nozze sarebbe accaduto. No, la bella Elisa non si è sposata, ma ha approfittato dell’occasione per un rito speciale. Un bel lancio del bouquet che ha divertito gli ospiti ed era in perfetta linea con lo splendido abito bianco che sfoggiava. Fabulous 20, non c’è che dire.