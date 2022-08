Quasi bridal, super chic: Elisa Maino in bianco è un sogno a occhi aperti

E lisa Maino ci fa sognare a Capri con un abito da principessa: il look quasi bridal è una meraviglia!

Quasi bridal e super chic: Elisa Maino a Capri sfoggia un look total white che è un sogno a occhi aperti. L’influencer e star dei social ha preso parte all’evento di beneficenza LuisaViaRoma insieme a tantissime altre celebrity arrivate da ogni parte del globo.

Se Jennifer Lopez ha stregato tutti, salendo sul palco con un look graffiante, Elisa ha puntato sul bianco, sfoggiando un outfit super romantico ed elegante. La diciannovenne ha infatti indossato un abito principesco: un trionfo di soffici piume, con una profonda scollatura e bretelle finissime. I look bridal d’altronde sono sempre più una tendenza, l’ideale per sentirsi principesse per una sera.

Il colore top? Il bianco, un vero e proprio must per l’estate. Se il little black dress resta un imperativo in tutte le stagioni e un capo da tenere assolutamente nell’armadio, lo stesso vale per il vestito bianco. Di classe ed elegante, questa nuance si adatta a tantissime occasioni differenti e può essere declinata in tanti modi.

Se durante il giorno il look total white è una garanzia, per sentirsi a proprio agio sia in spiaggia che in ufficio, la sera il vestito bianco è un alleato prezioso. Per creare un outfit glamour in questo caso le regole da seguire sono due: punta sul monocromatico anche per quanto riguarda gli accessori (borsa e sandali col tacco), scegli tagli che non siano banali. Largo spazio dunque a piume (come per Elisa Maino), scolli, spacchi e maniche a sbuffo.

I modelli fra cui scegliere sono così tanti che c’è l’imbarazzo della scelta, per trovare un abito da sera che sia di tendenza e chic. Il tubino resta una garanzia, da arricchire e rendere originale on dettagli inaspettati come un fiocco in vita, una fusciacca oppure un drappeggio sul corpetto. Tra i must have c’è pure lo slip dress, tornato di moda dopo le nozze di Nicola Peltz e Brooklyn Beckham. Un capo anni Novanta da sfoggiare abbinato a body jewel e slides con tacco.

E se la gonna a sirena come quella di Elisa Maino è una garanzia di stile, anche la versione micro dell’abito da sera bianco resta un’opzione da non perdere. I mini dress sono il top per l’estate grazie a tessuti luminosi ed effetto lamè che vestono con leggerezza. I modelli da non perdere? Quelli in raso con ruches o strascico e quelli a trapezio che omaggiano gli anni Sessanta.