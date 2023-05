Elodie, primo concerto ad Assago: il look è puro rock

E lodie brilla! E lo fa in diretta streaming in oltre 240 Paesi, con un look che lascia senza fiato

Dopo l’inaspettata vittoria ai David di Donatello per la migliore canzone originale “Proiettili”, la splendida Elodie si gode un altro meritatissimo trionfo e lo fa con un look mozzafiato. Il mondo del pop italiano ha decisamente trovato la sua stella e lei non fa altro che confermarlo ad ogni performance brillando più che mai. Elodie Patrizi, in arte semplicemente Elodie, ha fatto del suo timbro graffiante e riconoscibile e del suo stile audace e sexy i suoi marchi di fabbrica e in occasione del primo Amazon Music Live, in streaming dal Forum di Assago, ha osato ancora di più dimostrando di essere un’assoluta regina del palco.

Body nero e dettagli nineties

La Beyoncé italiana ha stregato i ben 240 Paesi che hanno potuto seguire in diretta streaming l’evento, con le sue indiscusse doti canore e con un outfit che ha fatto in poche il giro del web! Vediamolo nel dettaglio. Un po’ Catwoman, un po’ Wonder Woman nella versione amazzone dell’omonimo film del 2017, Elodie conquista tutti con un body total black in maglia, che a mo’ di rete, che gioca con le trasparenze e con il "vedo non vedo" fasciandola in maniera impeccabile.

La chicca in più? Il tripudio di strass per far brillare ancora di più l’indiscussa stella in ascesa. Il capo chiave firmato ANDREĀDAMO è stato abbinato a un paio di decolleté con un calzino nero indossato attingendo a piene mani a un’ispirazione iconica degli anni ‘90, lo scaldamuscolo!

Makeup sensuale e felino

Grintosa, fiera, padrona della scena e bellissima, Elodie ha impreziosito l’outfit con un makeup e un hairstyle tutti da copiare. Coda di cavallo con riga centrale che lasciava scoperti i suoi lineamenti dolcissimi e trucco con focus sugli occhi. Elodie sperimenta con un contouring più strong del solito che fa da tavolozza perfetta a un cat eyes davvero catalizzante. Eyeliner con codina felina e ombretto nude Dreamdust Eye Glitter, che insieme al Magnificent Mascara e al Rosso Valentino Lipstick In “107R”, si rivela uno dei prodotti cardine utilizzati Mr Daniel Makeup per realizzare questo makeup d’impatto.

Come abbinare il body nero in versione estiva

Il look di Elodie è fatto per brillare sul palco e non è di certo pensato per essere indossato nella vita di tutti i giorni, nonostante tutto ci sono dei dettagli a cui possiamo attingere per rendere decisamente più glamour e sensuali i nostro outfit serali. Il body nero, con strass, ovviamente! Un must have indiscusso che in versione estiva può essere indossato con un paio di raffinati pantaloni wide leg bianchi in lino, con gli attualissimi jorts in denim o ampie gonne in satin nei colori più cool della stagione come il viva magenta e il digital lavender. Un capo, mille declinazioni di stile. E Elodie, da vera icona fashion, ce lo conferma!