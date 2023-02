I l look di Elodie nella terza serata di Saremo è un concentrato di sensualità e un inno al total black (e alle donne forti)

Il look total black di Elodie per la terza serata di Sanremo è un mix di eleganza e sensualità. La cantante ha ormai fatto del vedo/non vedo il suo marchio di fabbrica, sfoggiando outfit sempre più intriganti e particolari.

Osare non è un problema per Elodie, che sul palco dell’Ariston ha deciso di portare un look favoloso. Un tubino aderentissimo in tulle e senza spalline, perfetto per esaltare la sua silhouette. Un pezzo by The Attico, fasciante e super trasparente per svelare le curve in un gioco di trasparenze super glamour. Un outfit completato da gioielli luminosi e scarpe con tacco scultura e lacci alla caviglia.

Per partecipare al Festival di Sanremo 2023, Elodie ha puntato su look black e iper femminili, tirando fuori la sua anima dark. Una dichiarazione d’intenti che era stata chiara anche nelle serate precedenti in cui l’artista era apparsa sul palco con una catsuit in tessuto trasparente con un cappotto di piume nero.

E il beauty look? Per esaltare l’abito da femme fatale, Elodie ha puntato su uno stile wet, con pelle glow, labbra luminosissime e un full cut-crease, creato con l’eyeliner, perfetto per esaltare lo sguardo. Il suo segreto? Eyeliner in gel, rigorosamente waterproof, e mascara extravolume. Un make up completato con l’hairstyle: un raccolto effetto bagnato con un ciuffo a incorniciare il viso della cantante.

Graffiante, chic, semplicemente unico: lo stile di Elodie riflette appieno la personalità dell’artista che sul palco dell’Ariston ha portato look tanto glamour quanto sensuali. D’altronde non ha mai nascosto la sua passione per la moda e la voglia di sperimentare. E quale occasione migliore se non Sanremo? Se Chiara Ferragni ha scelto di inviare dei messaggi importanti con i suoi look, parlando di femminismo, di lotta contro gli haters e affermazione di sé, Elodie ci ha svelato come diventare delle donne forti e decise.

L’ennesima evoluzione per l’ex star di Amici che, anno dopo anno, si è trasformata in una power woman che adora il nero, ama i tacchi vertiginosi e le scollature, ma soprattutto non ha paura di osare e sperimentare look audaci. Mini abiti bustier, long dress con spacchi vertiginosi, ma anche tubini con trasparenze, blazer dress e catsuit sono ormai il suo marchio di fabbrica e i pezzi da mettere nell’armadio per replicare lo stile di Elodie. In attesa – ovviamente - della prossima trasformazione.