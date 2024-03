D alle sfilate sono arrivati i primi trend da salvare subito! Dai cuissard e le fur shoes, fino ai cardigan e alle sottovesti. Prendi nota e fai check nel guardaroba perché alcuni fashion pieces tornano must-have.

Il mese della moda volge ormai al termine e, dopo tutti gli show e le presentazioni dedicate alle collezioni AI 2024, è giunto il momento di tirare le somme, individuando quelli che sono i primi fashion trend che faranno da protagonisti il prossimo inverno. In una marea di abiti e pezzi moda, più o meno indossabili, è permesso avere un momento di smarrimento ed essere confusi su cosa davvero può essere un buon investimento e cosa solo una tendenza passeggera. È quindi lecito chiedersi: quali sono i must-have da salvare nella wishlist? Non preoccuparti, corriamo in tuo aiuto. Ecco a te quali, secondo noi, sono le 10 tendenze (+2) più forti da “rubare” al Fashion Month. P.s alcuni puoi anche già sfoggiarli!

Passi lunghi e ben distesi con i cuissard

Primo fashion trend: non semplici stivali, ma cuissard. Durante le sfilate bisogna ammettere che i boots hanno letteralmente spopolato, tuttavia sono proprio quelli over the knee ad aver evidentemente conquistato l’estro dei vari designer. In particolare, l’highlight per noi va sui cuissard alla cavallerizza come quelli proposti da Gucci, Versace, Ferragamo o Fendi. A differenza del modello aderente possono essere sfoggiati con più facilità dal giorno alla notte con mini abiti, shorts, leggings o maxi maglie.

Cuissard

Cuissard (GUCCI)

Cuissard (FENDI)

Cuissard (FERRAGAMO)

Cuissard (VERSACE)

Cuissard (BALLY)

Il profilo pubblico di lingerie e sottovesti

C’è definitivamente qualcosa da mettere in mostra e non tenere più nascosta, e questa è la lingerie. Il prossimo inverno il confine tra pubblico e privato si assottiglia, permettendoci di mettere elegantemente in mostra bra, culotte, reggiseni in pizzo e soprattutto le sottovesti in seta, capo quest’ultimo su cui scommettiamo di più. Uno styling tips? Per un effetto sofisticato, cercalo verde oliva e portalo con mocassini platform e coat extra-long.

Sottoveste lingerie (ALBERTA FERRETTI)

Sottoveste lingerie (GUCCI)

Sottoveste lingerie (DOLCE&GABBANA)

Sottoveste lingerie (MOSCHINO)

Sottoveste lingerie (BLUMARINE)

Subito “sciura-glam” con il cardigan

Galeotto fu il trend granpacore? Maybe, la certezza è che per l’inverno che verrà il cardigan della nonna non è old fashion ma anzi è trend topic. A dimostrarlo è innanzitutto Prada che durante il défilé AI 2024 ha portato in pedana una moderna lady like a cui nel guardaroba non manca un pullover set. In questo caso Miuccia Prada consiglia di sceglierlo spaiato, creando contrasto tonale con le colorazioni, e abbinarlo con una longuette. Da Etro e N.21 invece il cardigan è XXL e si porta da solo, quasi sulla pelle nuda. Insomma a prescindere dal tuo preferito, fai un salto nei negozi vintage. Lì troverai delle chicche, uniche a livello di fantasia o trama.

Cardigan

Cardigan (PRADA)

Cardigan (ICEBERG)

Cardigan (GUCCI)

Cardigan (MARCO RAMBALDI)

Cardigan (MM6 MARGIELA)

A spasso con lo Yeti e con le furry shoes

Altro giro, altro fashion trend. Non sono facilissime da portare, ma sono sfiziose e divertenti. Le furry shoes di certo non passeranno inosservate nemmeno con un look minimal, per questo sono adatte per quelle giornate dove proprio non sappiamo scegliere cosa metterci per uscire di casa. Ammettiamolo sono da vere it-girls, l’unica pecca e che hanno bisogno di molta attenzione (e manutenzione, ça va sans dire).

Furry shoes

Fur shoes (MSGM)

Fur shoes (MM6 MARGIELA)

Fur shoes (VERSACE)

Fur shoes (JIL SANDER)

Textured shoes (FERRAGAMO)

Capitan cappotto corto

È stato l’amore di tutte le fashion victims e ora il cappotto corto sembra voler tornare alla ribalta sfidando in un testa a testa quello lungo fino ai piedi. Il doppio petto ha il suo fascino e sembra che anche gli stilisti abbiano deciso di rivalutarne la coolness dandogli lo spirnt in pedana. Il tradizionale coat l’anno che verrà sarà ben strutturato, pesante, e con forme rigorose. C’è quello più iconico alla marinara, ma anche la versione 2.0 che guarda al color cielo e ceruleo. Devil wears Prada, rieccoci!

Cappotto corto

Cappotto (GUCCI)

Cappotto (FERRAGAMO)

Cappotto (BOTTEGA VENETA)

Cappotto (MAX MARA)

Cappotto (TOM FORD)

Cappotto (LUISA SPAGNOLI)

Freddo? Copriti con cappe e stole

Un po’ naif, un po’ vecchia Hollywood ma sicuramente di stile. Cappe e stole avvolte o fatte scivolare asimmetricamente sul corpo danno quel tocco a metà tra il fiabesco e la diva dello star system. Frangiate, pop, libere al vento o fissate con una spilla, il caldo è assicurato ma l’essenziale dovrai portarlo con te in una handbag.

Cappe e stole

Stola ( DEL CORE)

Cappa (TOD'S)

Stola (MOSCHINO)

Stola (GIADA)

Stola (GENNY)

Stola (LAURA BIAGIOTTI)

Il sempre presente trend animalier

Ci sono i trend che a volte ritornano e quelli che in un modo o nell’altro non se ne vanno mai. L’animalier è uno di questi. Precisiamo, è stato per anni in sordina con qualche comparsa qua e là di stagione in stagione. Per il prossimo inverno però la moda ti vuole decisamente aggressiva con un mix di leopardato-maculato all over. Dagli abiti e i coat, alle calze, ai top e alle scarpe. L’animal spirit è ovunque e come diceva Katy Perry: «You’re gonna hear me roar».

Animalier

Trench animalier (DOLCE&GABBANA)

Abito animalier (MARNI)

Coat animalier (BLUMARINE)

Pants animalier (ELISABETTA FRANCHI)

Top animalier (N21)

Soft biker touch con i guanti in pelle

Da indossare per proteggersi dal freddo, ma anche come tips che elevano l’outfit. I guanti in generale li abbiamo visti nella loro versione in lana e nel romantico tulle, ma sono in pelle quelli da stand out moment. Ferrari, Msgm, Versace, Roberto Cavalli, Blumarine li hanno abbinati secondo il loro mood, sia con mini abiti senza maniche sia con maglioni tricot. Il plus? Indossali con sopra gli anelli!

Guanti in pelle

Guanti (CHIARA BONI)

Guanti (ROBERTO CAVALLI)

Guanti (MSGM)

Guanti (SARA WONG)

Guanti (CALCATERRA)

Food-fashion

Hai capito benissimo, la moda si fa gourmet. Questa volta a fare la differenza e permettere il level-up funny al tuo look sono gli accessori che richiamano gli elementi e il cibo della nostra tavola. Panini, mele, insalate, caffè e chupa chups. Insomma tutto fa gola!

Food-fashion

Borsa con food (MOSCHIN O)

Chupa chups (FENDI)

Apple bag (ETRO)

Fish bag (BOTTEGA VENETA)

Collana tazzina da caffè (MISSONI)

Con la camicia azzurra nessuna nuvola all’orizzonte

Calma, serenità e un mood lazy morning. La camicia azzurra si discosta dalla sua connotazione college per essere indossata in maniera avant-garde. Allacciata fino al colletto, con piccole righe sottilissime, a maniche corte o portata doppio strato, non importa perché ha tutte le carte in regola per essere un vero e proprio passe-partout per ogni tua vibe.

Camicia azzurra

Camicia azzurra (TOD'S)

Camicia azzurra (AVAVAV)

Camicia azzurra (ETRO)

Camicia azzurra (ELISABETTA FRANCHI)

Camicia azzurra (MOSCHINO)

Due bonus fashion: il monospalla e la pancera

Lo avevamo già anticipato vedendo il look di Mahmood a Sanremo, e qui lo ribadiamo: il monospalla è trendy, grazie al suo fascino retrò. Su questo non abbiamo altro da aggiungere. Discorso diverso per la pancera. Qui storcerai il naso probabilmente, ma dopo aver sbirciato le sfilate di Sportmax e Max Mara cambierai idea e rivaluterai questo pezzo, non abbiamo dubbi. In effetti un corsetto può essere ben più comodo di come lo abbiamo sempre concepito, fidati: Fendi docet.

Pancera e monospalla

Monospalla top (SUNNEI)

Abito monospalla (PHILOSOPHY)

Pancera (SPORTMAX)

Pancera (MAX MARA)

Pancera (FENDI)

