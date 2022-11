N uove forme e declinazioni li rendono ancora più glam. E versatili. Gli stivali alti, anzi altissimi, sono tra i protagonisti dell'inverno targato 2023!

Dopo un (breve) periodo in cui sono stati sorpassati da altre tendenze, gli stivali cuissardes hanno ritrovato tutto il loro appeal. E anzi, per questa stagione fredda davvero non temono rivali. Non solo perché sono iconici, non solo perché sono ormai – per molti versi – un classico. Ma anche perché i designer li hanno promossi a fonte d’ispirazione. Cimentandosi in nuove interpretazioni e svariate riletture. E quindi vale la pena mettere ordine tra le proposte di stivali cuissardes per l'inverno 2023.

Sì perché, in fatto di stivali alti, la scelta non è mai stata così ampia e soprattutto diversificata. Ciò riguarda, specifichiamolo, il design. Perché quanto a colori, come sempre, il nero la fa da padrone. Affiancato dalle altre tonalità tradizionali, per esempio il beige, il bianco, il marrone. Subito dopo, in un’ideale classifica, troviamo colori scuri e intensi come il prugna e il verde bosco.

I modelli metallizzati resistono, anzi piacciono, ma restano pezzi per le occasioni speciali. Stessa cosa dicasi per i colori bold e quelli fluo, si pensi al rosso o al fucsia. Tutto mira a portare le forme dei cuissardes in primo piano. E non avrebbe potuto essere altrimenti.

Altissimi

La principale novità relativa agli stivali cuissardes: si sono ulteriormente allungati. Non si fermano appena sopra il ginocchio ma arrivano a metà coscia, in alcuni casi anche oltre. Si fanno notare ancor di più, certo, e inoltre questa caratteristica si è tradotta in nuovi abbinamenti. Le it-girls, adesso, amano portarli anche con camicie e blazer maxi. Senza aggiungere altro.

In gomma

Pelle, ecopelle, similpelle, anche tessuto: ecco le materie prime con cui vengono realizzati i cuissard. Ma anche in questo caso, assistiamo a un’intrigante rivisitazione. Ovvero, l’entrata in scena della gomma. Direttamente riconducibile, la deduzione è facile, al crescente successo che stanno riscuotendo gli stivali da pioggia. Quando si dice unire l’utile al dilettevole.

A punta

Questa invece non è una new entry, piuttosto potremmo definirla una sottolineatura: gli stivali cuissardes a punta piacciono. Tanto. E la punta si fa notare, sembra quasi affilata. Modelli del genere hanno il grande pregio di essere perfetti tutto il giorno, con i look più casual come con quelli più raffinati.

Flat

Tendenzialmente gli stivali cuissardes hanno il tacco alto, a spillo o a blocco, ma in realtà proprio questo è l’elemento che meglio rispecchia l’evoluzione in atto. Perché si moltiplicano gli stivali sopra il ginocchio con tacco flat: basso, comodo, easy. D’altra parte, stanno facendo strage di cuori anche le versioni con suola track, sempre piuttosto moderata in altezza ma dall’aspetto robusto e grintoso.

Con zeppa

Sempre a proposito di tacco: che ne pensi degli stivali cuissard con zeppa? Indiscutibilmente originali. Fino a qualche tempo fa, non ci avremmo proprio pensato. E invece attirano, anche in virtù della loro comodità. Se te lo stai chiedendo, sappi che la risposta è affermativa: sulla scena fashion sono approdati anche i cuissard platform!

Aderenti

Le reginette dello street style hanno promosso a pieni voti gli stivali cuissardes aderenti, in pelle o tessuto stretch. Che avvolgono la gamba come fossero una seconda pelle, diventando complici di una perfetta seduzione. Per completare il look, puoi scegliere capi a loro volta aderenti o creare giochi di volumi con capi oversize.

Concludiamo con alcuni tra i modelli più trendy per l'Inverno 2023. E se vuoi qualche consiglio su come indossare e abbinare gli stivali alti, dai un'occhiata qui!

