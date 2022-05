D a Jennifer Aniston e Brad Pitt a Tom Cruise e Nicole Kidman le coppie più stilose ed eleganti di sempre che hanno conquistato il Festival di Cannes

Stile, amore e tanto glamour: sono tante le coppie che in passato hanno calcato il red carpet del Festival di Cannes, regalandoci look da sogno e tanta eleganza. Da Tom Cruise e Nicole Kidman, innamoratissimi e complici, con un outfit coordinato, a Brad Pitt e Jennifer Aniston, che di lì a poco – nonostante le ottime premesse – si sarebbero lasciati, sino a Ryan Reynolds e Blake Lively, che ci regalano sempre ottime vibes, sino ai mitici Johnny Depp e Kate Moss che di stile ne hanno sempre avuto da vendere e insieme erano esplosivi! Scopriamo le coppie più cool nella storia del Festival di Cannes e i loro look da favola, in attesa che la lista si arricchisca con nuovi nomi e outfit favolosi.

Tom Cruise e Nicole Kidman

Correva l’anno 1992: Tom Cruise e Nicole Kidman erano la coppia più luminosa e bella di Hollywood. Innamoratissimi, calcarono il red carpet del Festival di Cannes con un look black&white. Lui sorridente e frizzante, lei splendida con i ricci ribelli e un abito bianco arricchito da gilet con ricami. Una coppia che sembrava inossidabile, ma che sarebbe “scoppiata” nel 2001 con un discusso divorzio, seguito da una profonda depressione dell’attrice raccontata solo anni dopo e dalla sua rinascita grazie all’incontro con Keith Urban.

Monica Bellucci e Vincent Cassell

Fra le coppie del cinema francese la più amata, elegante e splendida è sempre stata una: quella composta da Vincent Cassell e Monica Bellucci. Oggi – dopo oltre dieci anni d’unione e due figlie, Leonie e Deva – non stanno più insieme. Ma tornando a quel lontano 2006, quando sfilarono sul red carpet del Festival di Cannes, non possiamo che sospirare. Completo black per lui, gonna spettacolare e camicia per lei, con un’acconciatura e accessori in stile Cleopatra: splendidi!

Brad Pitt e Jennifer Aniston

Esiste una coppia che ci ha fatto sognare più di quella formata da Brad Pitt e Jennifer Aniston? Era il 2004 e alla premiere di Troy i riflettori erano puntati tutti su di loro. Innamorati, complici e con un look di coppia da favola: lui in smoking (bellissimo), lei con un abito lungo a sirena bianco e oro, la chioma sciolta e un sorriso abbagliante. Nessuno immaginava che solo un anno dopo a spezzare l’idillio sarebbe arrivata Angelina Jolie.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Ed eccoli insieme, nel 2009, splendidi e all’apice del successo. I Brangelina hanno calcato più volte il tappeto rosso del Festival di Cannes e ogni volta hanno lasciato il segno. Il look più bello? Quello di Angelina Jolie con l’abito cipria, caratterizzato da tulle e un ampio spacco, corredato da un beauty look da favola con rossetto rosso e semi raccolto.

Ryan Reynolds e Blake Lively

Fra tante coppie che scoppiano ce ne sono alcune che resistono e che brillano al Festiva di Cannes. Come Ryan Reynolds e Blake Lively che quando si tratta di stile non sbagliano un colpo. L’attrice, che ha una passione per la moda, adora scegliere da sola i suoi look…e fa molto bene! L’abito black&white, con ampia gonna, è favoloso, almeno quanto gli sguardi d’amore che si scambiano i due attori (ieri come oggi).

Penelope Cruz e Javier Bardem

Amore e look da favola pure per Penelope Cruz e Javier Bardem. L’abito di lei – tutto trasparenze e piume – è un sogno, mentre l’attore non può fare a meno di scrutarla ammirato e innamorato. Lo scatto di Cannes è del 2018, ma a distanza di anni è ancora così.

George Clooney e Amal Alamuddin

Difficile rubare la scena a George Clooney, ma Amal Alamuddin è riuscita nell’impresa nel 2016. Come? Indossando un abito Versace monospalla, capace di trasformarla in una vera e propria dea della bellezza.

Johnny Depp e Kate Moss

Non sono stati insieme per molto tempo, ma Johnny Depp e Kate Moss sono riusciti comunque a farci sognare con il loro stile a Cannes. Entrambi vestiti di nero ed elegantissimi, entrambi all’apice del successo e decisamente stilosi… la foto del 1998 parla da sé!

Sean Penn e Charlize Theron

Poche settimane dopo si sarebbero lasciate, ma Sean Penn e Charlize Theron in questi scatti da Cannes nel 2015 sono un concentrato di stile e glamour. L’attrice sfoggia un abito giallo limone assolutamente spettacolare, mentre l’attore è in black a fare da contraltare al colore acceso della compagna.

Bruce Willis e Demi Moore

Fra i look più favolosi sfoggiati a Cannes c’è quello di Demi Moore: un abito black dalle linee semplici, arricchito da una giacca elaborata e favolosa con spalline bombate e fiori rossi. Accanto a lei Bruce Willis, pronto a stringerle la mano, ieri come oggi, anche se la loro love story è ormai finita da tempo.