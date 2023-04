I leggings svasati erano un must all'inizio degli anni Duemila, sembravano tramontati e invece rieccoli sulla scena fashion: potere di TikTok, ma anche delle celebs!

Un processo lento ma inesorabile, che giunge a compimento in questa primavera 2023: i flare leggings, cioè svasati, sono tornati di moda. Hanno ottenuto un posto tra le tendenze moda su TikTok, come dimostra la crescente diffusione – parliamo di milioni di visualizzazioni – dell’hashtag #flareleggings. Ma c’è da dire diverse celebs, da Rihanna a Hailey Bieber ed Emily Ratajkowski, hanno notevolmente contribuito al successo di questo nuovo trend.

Che poi parlare di nuovo non è del tutto esatto, perché i flare leggins - chiamati anche panta jazz - esistono da parecchio tempo. Erano praticamente d’obbligo tra gli anni '90 e l’inizio degli anni Duemila, poi hanno perso appeal. Sembravano destinati a occupare una nicchia nel comparto abbigliamento fitness e danza; invece, e appunto gradualmente, sono riemersi. Anche grazie all’estetica Y2K, tra le più solide nell’universo della Generazione Z. Adesso siamo oltre. Nel senso che i leggings svasati, vincente combo tra sporty e athleisure, non sono più riconducibili a uno stile piuttosto che a un altro. Ma diventano una sorta di jolly che valica ogni confine e classificazione. Dobbiamo averli!

Identikit dei flare leggins

Svasati. Ma non è questa l’unica peculiarità dei flare leggings. Innanzi tutto, proprio la svasatura può essere più o meno ampia. Poi si allargano soltanto in corrispondenza del bordo inferiore.

Le interpretazioni contemporanee hanno portato a un ampliamento delle materie prime: giusto per fare qualche esempio, possiamo scegliere tra modelli in nylon, viscosa, poliestere ma anche cotone tricot e jersey. In tutti i casi c’è una piccola percentuale di tessuto elasticizzato. Che li rende attillati e ancora più comfy.

Flare leggins con top abbinato

Come indossarli

Come indossare i leggins svasati? Qui viene il bello: le possibilità sono infinite. Puoi mantenere il mood sporty, abbinandoli a top cropped (non è difficile trovare completi ad hoc) e felpe, oppure semplici t-shirt. Puoi virare verso lo street style, indossandoli con bomber, giacche di pelle e varsity jacket.

Ma puoi mescolare completamente le carte in tavola, completando il look con maxi blazer, camicie, corsetti, top eleganti e tacchi più o meno alti. Perché i flare leggins, adesso, possono anche essere parte integrante degli outfit da sera.

Flare leggins abbinati con bomber e sneakers

Quali colori

Domina il nero, seguito dalle tonalità naturali e dai classici blu e grigio. Ma c’è da dire che lo status di tendenza si sta traducendo in una proposta cromatica sempre più ampia. Che comprende nuance comunque sobrie, come il verde militare, ma anche eyecatching. Compresi il fucsia, il giallo brillante, il rosso. E i pastelli.

Flare leggins fucsia

Quel dettaglio in più

C’è un dettaglio in più che accomuna molti flare leggings, rendendo più evidente il twist contemporaneo: gli spacchetti laterali sulle caviglie. Un vezzo, ma anche un ottimo escamotage stilistico che valorizza non solo il design dei pantaloni stessi, ma anche le scarpe. Che ne pensi?

Flare leggins con spacchi laterali

… Ti è venuta voglia di flare leggings? Nella nostra gallery trovi alcune tra le proposte più glam di questa stagione!

Adidas 1/10 Leggings always original flared con spacchetto laterale (ADIDAS) 2/10 H&MPantaloni in maglia mouliné di puro cotone tricot (BENETTON) 3/10 Flared leggings (H&M) Deha 4/10 Panta jazz di cotone organico elasticizzato (DEHA) Freddy 5/10 Pantaloni push up in tessuto tecnico (FREDDY) Victoria's Secret 6/10 Pantaloni in cotone tecnico (VICTORIA'S SECRET) Terranova 7/10 Leggings a costine (TERRANOVA) Reebok 8/10 Leggings in tessuto elasticizzato con tecnologia Speedwick (REEBOK) Hugo Boss 9/10 Leggings in cotone con spacchetto laterale (HUGO BOSS) Zara 10/10 Flare leggings a coste (ZARA) PREV NEXT