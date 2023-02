F rancesca Ferragni in abito da sposa è splendida: il matrimonio si avvicina e la sorella di Chiara ci svela i modelli indossati durante la prova

Francesca Ferragni si prepara al matrimonio con Riccardo Nicoletti e in abito da sposa è un vero incanto. La sorella di Chiara Ferragni su Instagram ha svelato di aver già scelto l’abito bianco. Si sposerà indossando una creazione di Atelier Emé scelta dopo un pomeriggio fatto di grandi emozioni insieme alle sorelle e alla mamma Marina Di Guardo.

Sui social, Francesca ha raccontato la sua felicità durante le prove dell’abito.

Ho scelto il mio abito da sposa! È stato divertente e anche un po' emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato da Atelier Emé dove ci sono davvero tantissimi modelli! Ovviamente, caro Ricky Nicoletti la mia scelta non è tra questi ma ci credete che dopo un'ora avevo già deciso?

Ha poi postato alcuni scatti che la ritraggono in versione sposa. Francesca ne ha approfittato per indossare alcuni modelli, mostrandosi in tutta la sua bellezza, fra gonne ampie, trasparenze e tessuti particolari. Il primo modello sfoggiato dalla sorella di Chiara Ferragni presenta una maxi gonna con corpetto trasparente e ricamato. A fare la differenza sono i dettagli: un colletto very chic e una fascia in vita.

Splendido anche il vestito da sposa con la gonna ampia, impreziosito da spalline e micro cristalli. Non solo modelli da principessa, Francesca Ferragni per le sue nozze ha voluto provare anche abiti più sensuali, come quelli aderentissimo, con un’ampia scollatura sulla schiena e applicazioni. E quello con spalline sottili, fiorellini tono su tono super glamour e spalline sottili.

I followers hanno commentato le foto di Francesca e quasi tutti sono rimasti colpiti dall’ultimo abito da sposa indossato dalla giovane. Un modello senza spalline e con corpetto. La particolarità? La gonna si apre, lasciando spazio a un paio di shorts glam per consentire alla sposa di scatenarsi in tutta tranquillità.

Classe 1989, Francesca convolerà a nozze il prossimo 9 settembre con Riccardo Nicoletti, suo storico fidanzato. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, si giurerà amore eterno a Rivalta, nel Castello dei Conti Zanardi Landi in una cornice magica e romanticissima. Lo scorso marzo, Riccardo aveva chiesto la mano di Francesca in occasione del suo 33esimo compleanno. Un momento speciale, festeggiato insieme a tutta la famiglia sul lago di Garda, poco dopo l’annuncio della gravidanza. Nel giugno del 2022 infatti la coppia ha avuto il primo figlio, Edoardo, che di sicuro avrà un ruolo importantissimo al matrimonio. Non resta che attendere per scoprirlo e per ammirare l’abito da sposa della sorella di Chiara Ferragni.