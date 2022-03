F rancesca Ferragni, sorella di Chiara e Valentina, è pronta alle nozze. Make up nude e abito nero per la romantica proposta (con un anello da favola).

Francesca Ferragni si sposa. La sorella di Chiara Ferragni, dentista e star di Instagram è pronta alle nozze con il compagno Riccardo. La proposta è arrivata il giorno del suo 33esimo compleanno ed è stata, ovviamente, super romantica e chic.

Lo scorso dicembre, Francesca – due anni in meno di Chiara e tre in più di Valentina Ferragni – aveva annunciato di essere incinta. Sui social, dove condivide gli scatti che raccontano la sua vita, aveva postato un’immagine che la ritraeva con un inequivocabile pancino. “Non solo panettoni”, aveva commentato, per la gioia delle sorelle, impazienti di diventare zie.

Se Valentina e Chiara Ferragni sono influencer a tempo pieno e imprenditrici, Francesca è invece una dentista. Ha infatti deciso di seguire le orme di papà Marco, fedele all’insegnamento di mamma Marina Di Guardo che ha insegnato alle sue figlie a essere forti e indipendenti.

Chioma con morbide onde e make up nude, Francesca Ferragni ha celebrato il suo compleanno in una lussuosa location sul lago di Garda. Insieme a lei tutta la famiglia che ha assistito alla proposta di matrimonio, arrivata a sorpresa proprio mentre stava soffiando le candeline sulla torta.

Le sorelle Ferragni, si sa, hanno una grande passione per la moda, e Francesca non è da meno. Per il party del suo compleanno la giovane ha sfoggiato un abito nero, aderentissimo e a maniche lunghe con scollatura e dettagli cut out. Un look elegante e very chic, decisamente perfetto per la proposta di nozze.

Proprio mentre festeggiava infatti, Francesca ha ricevuto una sorpresa: il suo fidanzato Riccardo si è inginocchiato di fronte a lei con un anello. Un gioiello in oro bianco molto elegante con un diamante dal taglio quadrato incastonato. Dopo lo stupore iniziale, Francesca ha pronunciato il suo fatidico “sì” e si è lasciata andare alle lacrime.

Emozionatissime le sorelle Valentina e Chiara Ferragni, che hanno assistito al momento e documentato la proposta romantica, con tanto di foto e video. Entusiasta anche il piccolo Leo, che non vede l’ora di incontrare il suo cuginetto, come raccontato nei giorni scorsi da Fedez.

“Il miglior compleanno di sempre”, ha commentato Francesca, postando su Instagram uno scatto i cui mostra l’anello di fidanzamento mentre bacia il futuro marito. Riccardo Nicoletti, detto Riki, è legato alla 33enne ormai da oltre dieci anni ed è il chitarrista della band Under Static Movement e Rosco Dunn. La coppia, che convive già da tempo, qualche mese fa aveva svelato di aver comprato una nuova casa. Ora nel futuro dei due ci saranno un figlio e il matrimonio, per la gioia delle sorelle Ferragni, pronte a festeggiare un nuovo grande evento.