T ra cambi d'abito e damigelle super glamour, il matrimonio di Francesca Ferragni si conferma uno dei più fashion dell'anno

Fashion lover, possiamo dirlo a gran voce: erano mesi che stavamo aspettando il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti e adesso che la magnifica celebrazione è giunta al termine è arrivato il momento di condividere tutta la nostra ammirazione e la nostra meraviglia.

Sì, perché le nozze di Francesca non hanno certo deluso le aspettative, anzi. L'intera cerimonia è stata una vera e propria ode al glamour e, naturalmente, gli abiti della sposa, delle damigelle Chiara e Valentina e delle testimoni sono stati protagonisti assoluti

Come già annunciato dalla stessa sposa e dal brand, tutti gli abiti sono stati firmati da Atelier Emè, che ha curato ogni minimo dettaglio realizzando dei capolavori su misura sia per Francesca che per Chiara e Valentina, oltre che per le altre damigelli, per le testimoni e per la mamma della sposa, Marina Di Guardo.

Francesca Ferragni, sposa onirica e super chic

Partiamo, naturalmente, dalla sposa: il 9 settembre 2023 nella spelndida cornice del Castello di Rivalta, Francesca Ferragni sembrava proprio una principessa. La seconda delle sorelle Ferragni (è nata nel 1989 dopo Chiara, 1987 e prima di Valentina, classe 1992) ha percorso la navata con un abito decisamente principesco in pizzo rebrodé, scollo a cuore e manicotti.

Sofisticato, dal fascino vintage e dall’allure senza tempo, l’abito ha incantato tutti i presenti con una sopragonna regale di ben 3 metri! Il delizioso quid in più? Il delicato pattern floreale del pizzo, capace di donare un’aura di romanticismo senza compromessi.

Ma attenzione, perché la sopragonna è stata pensata per staccarsi: così, quando è iniziato il ricevimento nuziale, Francesca ha stupito tutti sfoggiando un seducente abito a sirena. E poi? Beh, diciamolo pure: non sarebbe stato un matrimonio da fashionista se non ci fosse stato un cambio d'abito. E dunque, eccolo qui!

Per il party finale, Francesca ha sfoggiato un abito lungo con scollo profondo, che presentava un voluttuoso spacco sulla gamba sinistra e una cascata di cristalli che enfatizzavano ancor più la silhouette sinuosa della sposa e hanno impreziosito la creazione con punti luce all over.

Fedi e gioielli: una scelta brillante

Attenzione, ovviamente, anche ai dettagli: nel caso ve lo steste chiedendo, Francesca si è rivolta a un brand italiano anche per i suoi gioielli.

La sua fede e quello del marito Riccardo sono firmate da Damiani, così come gli altri gioielli che ha indossato: un collier in oro bianco e diamanti della collezione Mimosa Fine Jewellery per il primo abito e un bracciale in oro bianco e diamanti della collezione Mimosa High Jewellery per il secondo.

Chiara e Valentina, carta da zucchero e semplicità

Sì, è vero, tutti gli occhi erano puntati sulla sposa, ma mentiremmo se dicessimo che non aspettavamo con ansia di conoscere anche gli outfit scelti da Chiara Ferragni e dalla sorella Valentina. Iniziamo subito dicendo che per le sorelle e le altre due damigelle, Francesca Ferragni ha scelto un delicato color carta da zucchero, mentre per le testimoni ha optato per un elegantissimo rosa.

Al netto del colore, ogni damigella ha potuto scegliere il modello: le amiche del cuore della sposa hanno optato l’una per un abito dallo scollo profondo e spacco vertiginoso e l’altra per un abito con scollo all’americana e gonna dritta. Chiara, invece, ha scelto uno slip dress impreziosito da spalline in cristallo, mentre, Valentina ha optato per un abito a sirena con scollatura ad anello e spalline sottili.

Mamma Marina, eleganza irresistibile

Come abbiamo già detto, Atelier Emè ha realizzato anche il preziosissimo abito di mamma Marina Di Guardo. Impossibile non vederla brillare con questo capo realizzato su misura, di color rosa cipria e impreziosito da centinaia di scintillanti punti luce.

L'abito, con una silhouette a sirena, era rivestito in tulle ricamato a mano e contava su un delicato scollo morbido che ha lasciato scoperte le spalle. Una vera meraviglia.

Cambio d'abito: cascata di cristalli per Chiara e Valentina

Ma torniamo a Chiara e Valentina: naturalmente, neanche le sorelle della sposa hanno rinunciato al cambio d'abito. D'altronde, entrambe hanno avuto un altro ruolo molto speciale: durante il ricevimento hanno tenuto dei discorsi accorati e pieni d'amore per Francesca, augurandole non solo il meglio, ma ricordandole anche quanto sia preziosa per loro. E preziosi, diciamolo, sono anche i cristalli che Atelier Emè ha usato per accontentare le richieste delle Ferragni!

Valentina ha osato con un seducente abito blu elettrico in tulle, con cut out sulla parte del seno, mentee Chiara ha conquistato (ovviamente!) i social con un’irresistibile abito monospalla nero, reso sexy da una trasparenza metallica geometrica di cristalli, che come lei stessa ha affermato sognava di indossare da anni.

Il risultato? Un matrimonio da copertina, che ci ha fatte sognare in ogni singolo momento. Chapeau!