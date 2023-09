Francesca Ferragni, il look bianco e romantico per ricordarci l’appuntamento più bello

S emplice, romantico, praticamente perfetto. Il Look di Francesca Ferragni anticipa il giorno del suo matrimonio e riempie l'aria di amore.

C’è tanto amore nell’aria e lo si vede in ogni dettaglio, compreso l’outfit. Due abiti che trasmettono romanticismo in ogni singolo ricamo. Candidi, morbidi e leggeri, perfetti per ricordare e anticipare il grande giorno che sta per arrivare, quello del suo tanto atteso matrimonio. Non c’è che dire, Francesca Ferragni ha davvero scelto gli abiti giusti per immortalarsi tra le braccia del suo futuro sposo, in attesa di scambiarsi le loro promesse d’amore il prossimo sabato.

Due look estivi, super femminili e dalla linee sensuali ma senza ostentazione. In perfetto stile boho chic e che si addicono perfettamente al suo stile e fisicità. Un concentrato di fascino e romanticismo e che ci fanno già sognare pensando a quale potrebbe essere l’abito da sposa che Francesca Ferragni indosserà nel tanto atteso giorno del suo matrimonio.

Due outfit davvero eccezionali, che trasmettono amore e delicatezza e che celebrano i sentimenti che uniscono questa splendida coppia. Il primo, un vestito lungo con spacco laterale nelle tonalità del bianco tendente al crema. Dalle linee morbide e cosparso di piccoli fiori. Un abito che lascia nuda la schiena e che è un vero concentrato di armonia e di romanticismo. Il tutto abbinato a dei semplicissimi ma raffinati sandali flat con piccole pietre e valorizzarne lo stile.

Il secondo, invece, è un abito bianco, anzi bianchissimo, in pizzo e dai ricami unici. Un vestito davvero elegante, che si apre in una scollatura profonda sul davanti e dall’effetto vedo non vedo super chic e raffinato.

Un look che seduce ma in modo delicato, quasi in punta di piedi, ottenendo un risultato a dir poco eccezionale e che rende Francesca Ferragni la più bella “quasi sposa” che possiate immaginare.

Due outfit perfetti per celebrare questi ultimi giorni estivi (e da cui dovremmo prendere spunto) e che anticipano le atmosfere romantiche e cariche di amore che caratterizzeranno il tanto atteso giorno del matrimonio della sorella minore di Chiara Ferragni. Un evento che stiamo aspettando tutti e che non vediamo l’ora di celebrare con lei.